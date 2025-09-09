Roland Garros abre de nuevo las puertas al mejor pádel del mundo

Llega una de las semanas importantes del año con la disputa del Alpine París Major en el increíble y emblemático escenario parisino: Roland Garros. Es la cuarta edición de este torneo en el templo de Rafa Nadal pero cambiará una vez más el tenis por el pádel con los mejores jugadores del circuito profesional en busca de un importante título.

El Alpine París Major constará de un cuadro masculino compuesto por 48 parejas y un cuadro femenino de 40 y reparte 2000 puntos entre los campeones. Arturo Coello y Agustín Tapia defienden título en la capital francesa y llegan tras haber roto la racha de cuatro títulos consecutivos después de que en Madrid perdieran la final ante los sorprendentes Martín di Nenno y Leo Augsburger. Además, el Mozart de Catamarca llega a París justo físicamente ya que en Madrid se le vio mermado por sus problemas en la rodilla.

Muy diferente es la confianza con la que llegarán a la cita parisina la pareja argentina triunfadora en el Movistar Arena. Leo y Martín vencieron de manera consecutiva a la pareja número dos, Galán y Chingotto, en cuartos de final; a la pareja tres, Lebrón y Stupaczuk, en semifinales y lo dicho en la final con los número uno. Saben que en París puede pasar de todo, pero de momento celebran un triunfo histórico que les viene al dedillo para afrontar un Major de la categoría del de Roland Garros.

Chingotto y Galán, a resarcirse en París

Por su parte, Fede Chingotto y Ale Galán tratarán de recomponerse de su KO en Madrid con un buen papel en París donde lucharán por un título que les acercaría a los número uno en esta lucha que llevan entre manos ambas parejas por la cima mundial. Un Major suma muchos puntos y les ayudaría a recortar la distancia que mantienen con Coello y Tapia.

El sorteo del cuadro determinó una parte baja mucho más complicada de tal manera que la ruta de Chingotto y Galán puede ser complicada desde los primeros compases del torneo. Parejas como Jofre/Arroyo, Navarro/Bergamini, Di Nenno/Augsburger, campeones en Madrid, o Yanguas/Nieto es uno de los posibles y duros recorridos de la pareja dos antes de la final que sería de nuevo el clásico ante Coello y Tapia.

Por su parte, los uno pasarían por duelos ante Capra/Goñi, Aguirre/Chozas, Momo González/Jon Sanz y Lebrón/Stupa... lógicamente tampoco es un camino lleno de rosas sino que son muchas las espinas que tienen en su ruta y todo ello son contar con las más que posibles sorpresas en el cuadro como ya se vio en Madrid.

Cuadro femenino

En cuanto al cuadro femenino, las número 1, Gemma Triay y Delfi Brea, tienen por su lado a unas guerreras como son Martina Calvo y Alejandra Salazar que demsotraron en Madrid su buen momento y a Andrea Ustero y Sofi Araújo que poco a poco van ensamblando su juego con el paso de las semanas y en París la pegada de ambas jugadoras puede ser un handicap para sus rivales.

Por la parte de abajo, Ari Sánchez y Paula Josemaría intentarán recuperar su buen juego después de la decepción en Madrid, aunque por el camino tendrán duros retos como Claudia Jensen y Alejandra Alonso o Marta Ortega y Tamara Icardo antes de enfrentarse en semifinales a las campeonas en la capital española, Bea González y Claudia Fernández que, lógicamente, están con la flechita para arriba.