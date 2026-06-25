Rodrigo Coello se despide peleando y Valladolid define unos cuartos de alto voltaje
El vallisoletano rozó la sorpresa junto a Axelsson ante Di Nenno y Paquito tras su gran estreno en casa, en una jornada de octavos en la que también avanzaron Coello-Tapia, Galán-Chingotto, Lebrón-Augsburger y Stupaczuk-Yanguas.
Angie F.G.
La jornada de octavos del cuadro masculino del Valladolid Premier Padel P2 dejó el guion esperado en la parte alta del torneo, pero también una actuación que volvió a ganarse el aplauso de la Madison Arena 1: Rodrigo Coello. El vallisoletano, que ya había sido una de las historias del torneo tras su victoria en primera ronda junto a Adam Axelsson, volvió a competir de tú a tú ante una pareja de primer nivel y se despidió de su torneo peleando hasta el final frente a Paquito Navarro y Martín Di Nenno.
Rodrigo Coello y Axelsson cayeron por 7-5 y 7-6 (2), pero obligaron a los favoritos a exprimirse para sacar adelante un partido mucho más incómodo de lo previsto. El joven vallisoletano, arropado por el público local, mantuvo el pulso en todo momento y dejó una imagen de enorme personalidad en el escenario más especial del circuito. Después de colarse en octavos con una victoria de prestigio en el estreno ante David Gala y Enzo Jensen, Coello cerró su aventura en Valladolid con otra actuación de peso, esta vez sin premio pero con la sensación de haber aprovechado al máximo su oportunidad.
Sin sorpresas
Por arriba, Arturo Coello y Agustín Tapia no dieron margen a la sorpresa y resolvieron con solvencia su compromiso ante Álex Chozas y Tino Libaak. Los número uno se impusieron por 6-2 y 6-3 en un partido controlado de principio a fin, imponiendo su ritmo y su superioridad en los intercambios para meterse en cuartos sin desgaste excesivo. Allí se medirán a Iñigo Jofre y Jairo Bautista, una de las parejas que sigue sacando partido a su gran momento.
Jofre y Bautista confirmaron que su victoria del día anterior no fue casualidad y volvieron a dar un paso al frente al eliminar a Pablo García y Pablo Lijó por 7-5 y 7-6 (4). La dupla española sigue creciendo en el torneo y se ha ganado el derecho a desafiar ahora a Coello y Tapia, en un cruce de máxima exigencia ante la mejor pareja del circuito.
Lebrón/Augsburger y Stupa/Yanguas, con el mono de trabajo
También avanzaron Juan Lebrón y Leo Augsburger, que tuvieron que trabajar a fondo para superar a Pol Hernández y Guille Collado por 7-6 (1) y 7-5. La pareja sacó adelante un partido más exigente de lo que refleja su condición de favorita y ya espera en cuartos a Momo González y Lucas Campagnolo, que fueron de menos a más hasta desarbolar por completo a Álex Ruiz y Juanlu Esbrí. Tras un primer set ajustado, decidido en el ‘tie break’, Momo y Campa arrasaron en el segundo con un rotundo 6-0 para cerrar una de las victorias más contundentes del día.
En la parte media del cuadro, Franco Stupaczuk y Mike Yanguas necesitaron remontar para mantenerse con vida en Valladolid. Javi Gil y Manu Castaño les sorprendieron de salida y se llevaron el primer set por 6-3, pero la reacción de los favoritos fue inmediata. Stupa y Yanguas elevaron el ritmo, corrigieron sus desajustes y terminaron imponiéndose por 3-6, 6-3 y 6-3 para citarse en cuartos con Javi Leal y Fran Guerrero.
Leal y Guerrero inexpuganbles
La victoria de Leal y Guerrero fue, de hecho, una de las más llamativas de la jornada por la forma en la que se produjo. La pareja española apenas concedió opciones a Alonso Rodríguez y Juani De Pascual, a los que arrolló por un doble 6-1 en un partido sin historia. Ese resultado les mete de lleno entre los nombres propios del día y les permite soñar con dar guerra también en la siguiente ronda.
La nómina de favoritos clasificados la completaron Ale Galán y Fede Chingotto, que solventaron su partido ante Javi Martínez y Luis Hernández con un doble 6-3. La pareja volvió a mostrarse firme, sin grandes alardes pero con la autoridad suficiente para controlar el encuentro de principio a fin. Su premio será un cruce de cuartos de máxima exigencia frente a Di Nenno y Paquito Navarro, en uno de los partidos más atractivos de la jornada del viernes.
Con todo ello, Valladolid ya tiene definidos unos cuartos de final de enorme nivel: Coello y Tapia se medirán a Jofre y Bautista; Momo González y Campagnolo se cruzarán con Lebrón y Augsburger; Stupaczuk y Yanguas se enfrentarán a Leal y Guerrero; y Di Nenno y Navarro buscarán las semifinales ante Galán y Chingotto. El cuadro masculino entra así en su fase decisiva con los grandes nombres todavía en pie, pero también con la sensación de que el torneo sigue abierto a sobresaltos en una Plaza Mayor que no deja de empujar.
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