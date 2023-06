Rodri Ovide: "Martita y Gemma se pueden acoplar muy bien"

El entrenador de la pareja número 2 del mundo evalúa la unión obligada de Gemma Triay con Marta Ortega tras la lesión de Ale Salazar

Rodri Ovide (Buenos Aires, 1979) es un tipo de apariencia tranquila. Lleva 15 años entrenando y pocas cosas le sorprenden. La experiencia de todos estos años y el saber dominar los nervios le ayuda gestionar la gran cantidad de cambios que han habido en esta temporada. Un año muy complejo. El último, la baja de Alejandra Salazar que le obligará a pasar por el quirófano.

¿La lesión de Alejandra ha condicionado mucho estos últimos torneos?

No quiero poner excusas. Después de la gira suramericana llegaron muy tocadas. Pero quisieron jugar en Reus. Llegaron a la final y no podían ni moverse. A todas las parejas les pasa algo pero tienen 20 años. Nosotras no.

¿Qué le pasa a Ale?

Ya venía arrastrando una lesión desde hace meses pero lo podía ir llevando. Hasta las dos últimas semanas que ya era imposible. Se le comprimía el nervio que baja del codo a los dedos. Se le dormía el dedo meñique y el anular. Sufría mucho estirando el brazo. Y queriendo estirarlo para llegar a una bola o para hacer sus golpes… era imposible. Eran golpes de dolor. Cuando terminamos el torneo de Marbella, nos sentamos inmediatamente y, como el uno ya no lo tenemos, queda mucho año… que se recupere, que es lo importante.

¿Cómo se habla una cosa así en un grupo de trabajo como el vuestro?

Primero lo hablamos Ale y yo. Después se añadió Gemma y el médico. Fue todo muy consensuado porqué sabíamos que Ale estaba sufriendo mucho. Lo que pasa es que frenar a Ale es muy complicado. Le tiene que pasar un camión por encima para que pare.

¿Cómo está ella?

Bien. Alejandra ya ha pasado por muchas. Las primeras 24-48 horas son duras por que no quieres pasar por esto. Pero después hablas con el médico, lo aceptas, sabes lo que te espera. Además… le ha dado un buen pronóstico. Tenemos tiempo. Lo encara con ganas y fuerza.

¿Cuál es el pronóstico?

Unas 5 semanas. Estos próximos seis torneos no los juega y la idea es hacer una buena preparación durante el parón de agosto y encarar con garantías el torneo de Finlandia..

Gemma Triay jugará con Martita Ortega ¿Cómo ha sido el acercamiento?

Nos sentamos con Gemma para ver opciones. Marta era una de ellas y fue la primera que llamó. Evidentemente, Marta tenía sus dudas: deja a una pareja reciente por un proyecto de seis torneos. Y sin saber qué va a pasar. En teoría, són seis torneos y después no sabes que va a pasar. Todo son incertidumbres, pero también son posibilidades. Marta lo puede ver como una oportunidad; es joven y jugará con Gemma, que es una jugadora experimentada. Puede pensar que se quiere mostrar con una jugadora como Gemma, que se le vea y que Gemma la valore por su buen nivel mostrado.

¿De cara a un futuro más lejano?

Claro.

¿Qué le puede aportar Marta a Gemma?

Es una jugadora que, pese a ser joven, tiene experiencia y tablas. Aguanta bien la presión. Tiene un juego con un ritmo muy alto. De ida y vuelta. Defiende muy bien. Se pueden acoplar muy bien

Con tan poco tiempo, ¿que trabajaréis, junto a Maxi Grabiel, para empezar?

Con Max hemos tenidos un par de charlas largas y nos conocemos mucho. Hemos hablado de no influir en nada. Que fluya como empiezan a jugar y después ya veremos cómo lo tratamos y en que puntualizamos. Personalmente, no marcaría ni un esquema ni una pauta. No tiene sentido marcar a una jugadora para hacer algunas cosas determinadas sin saber cómo pueden hacerlo juntas.