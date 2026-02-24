Rodri Ovide: "¿Si hubiera seguido con Gemma? Yo tengo una filosofía: equipo que gana no se toca"

Rodri Ovide atendió los micrófonos de Capital Radio una entrevista dirigida por Miguel Sanmartín y compartida con Iván Fernández de Contrapared, Nacho G. Perulero de Padelazo y una servidora de SPORT, donde explicó con una gran naturalidad cómo fue el proceso de separación con Gemma Triay, que anunciaron este lunes, y desveló que la situación ya se palpaba, estaba desgastada y dio a entender que el regreso de Jorge Martínez al equipo lo precipitó todo.

¿Cómo se decidió la separación?

Fue una charla amistosa que implica un poco la relación que tuvimos estos seis años y medio. No podía terminar de otra manera. Con la relación que tenemos con Gemma, la mejor manera de terminarlo o ponerle una pausa era de esta manera. Lo mejor posible y lo más tranquilos posible los dos, seguros del paso que estamos dando y deseándole lo mejor al otro en todo lo que emprenda. Sin nada que reprocharse.

Si te pones a pensar en el timing, se puede decir que no es el ideal, pero a veces los momentos no se eligen o no se planean tanto.

Sorprende el momento, justo después del primer torneo de la temporada

Bueno, así como el año pasado pasó lo de Jorge (Martínez), este año pasa un poco por ese lado. Yo planteé mis cosas, Gemma las suyas, Delfi habrá planteado las suyas y terminó definiéndose por esto. Las decisiones se toman siempre pensando que es lo mejor y cada uno está convencido de eso. Por eso tanto Gemma como yo creemos que en estos momentos lo mejor es esto y siempre buscando el bienestar de cada uno. Si te pones a pensar en el timing, se puede decir que no es el ideal, pero a veces los momentos no se eligen o no se planean tanto. Creo que se dio cuando se tenía que dar y no hay preocupación al respecto.

Congeniar dos equipos con todo lo que eso implica es difícil, porque cada uno tiene su idea, su filosofía, su visión de lo que tiene que ser el juego

¿Influye tener cada jugadora su entrenador?

Evidentemente sí, eso está más que claro. Yo en 2017 me propuse no trabajar con parejas partidas, pero la dinámica que tiene hoy el pádel te lleva a tener que adaptarte porque son todas parejas partidas. Congeniar dos equipos con todo lo que eso implica, con dos psicólogos, muchas veces dos preparadores físicos, dos nutricionistas, dos entrenadores de pádel es difícil, porque cada uno tiene su idea, su filosofía, su visión de lo que tiene que ser el juego, de lo que es una pareja y muchas veces es donde empiezan un poco los roces de los estilos y no le hace bien al pádel. Pese a que el pádel vaya por otra línea y se ve todo cada vez más individual, yo estoy convencido de que esto es un equipo de tres.

¿Qué sentimiento te quedó después de la charla con Gemma: tristeza, liberación, vacío...

Me quedaron dos sensaciones. Evidentemente cortar algo que sabes que funciona y que va bien y que tuviste éxito, siempre te deja un vacío. Y más por la relación que tengo con Gemma, que siempre fue muy buena pero, por otra parte, me deja la tranquilidad de haber impuesto un poco lo que yo tengo en la cabeza. También llega ahora la ilusión de empezar algo nuevo. Tenía ahí sentimientos encontrados. Miedos de cambios, miedos de enfrentar cosas nuevas pero también la convicción de tener esa ilusión de hacer algo diferente.

En el primer torneo del año en Riad se percibió demasiada frustración en determinados momentos en la pareja, ¿tuvo esto relación con la deriva de la pareja?

Yo creo que todo suma. No haber ganado el torneo, haber tenido sensaciones diferentes, suma para todo eso. Incomodidad y frustración hay casi siempre. No se te dan todos los partidos tan fáciles y tan de cara como para estar siempre tan bien. Yo creo que termina pasando por otro lado. Son identidades de juego, son maneras de encarar partidos, son filosofías, y creo la frustración termina pasando por ahí, muchas veces no coincidís y ahí es donde vienen los choques y los roces.

¿Tú hubieras seguido?

Yo tengo una filosofía que es: equipo que gana no se toca. Pero cuando quieres hacer cambios, tienes que estar de acuerdo, y si no pueden aparecer las cosas. No tuvimos unas discusiones, sino que fue lo que pudimos ir hablando a medida que fue pasando el tiempo del año pasado y a principio de este año durante la pretemporada. En ningún momento se planteó una discusión de este estilo, pero creo que cada uno internamente sabe qué fue lo que fue pasando en esos momentos.

Rodri junto a Delfi Brea y Gemma Triay además de el ficio Alberto Herraz y la psicóloga Eli Amatriain / Premier Padel

Das a entender que la reunión la convocó Gemma, ¿A ti te sorprendió también que te convocaran a hablar de esto en este momento de la temporada?

No me sorprendió porque era algo que yo tenía en la cabeza, coincidió, que es distinto. Antes de Riyadh yo ya había tenido algunas charlas respecto, esperé a después de Riyadh, a ver cómo va el tema. Justo después de Riyadh sale la incorporación de Jorge de vuelta al equipo. Pensaba esperar hasta Gijón, pero ya me lo había planteado por eso cuando me siento con Gemma a charlar no hubo sorpresa por ninguna de las dos partes.

¿Si nos habíamos planteado separarnos antes de esta temporada? Individualmente sí, no lo habíamos hablado, pero los dos lo teníamos en la cabeza, por eso no me sorprendió.

¿O sea que ya os habías planteado dejarlo antes de empezar esta temporada?

Individualmente sí. No lo habíamos hablado, pero los dos lo teníamos en la cabeza, por eso no me sorprendió. Los dos lo hablamos en la charla y coincidimos. Ninguno nos lo dijimos, pero teníamos eso en la cabeza. La relación es fantástica y nunca nos ocultamos nada. Siempre hablamos de frente y siempre nos contamos las cosas y por eso tenemos la relación que tenemos. Lo bien que nos fue es porque ninguno de los dos fue autoritario, ni se posicionó por encima del otro. Creo que se podría poner como ejemplo de relación entrenador-jugador, porque fueron seis años fantásticos.

Rodri, Delfi y Gemma tras conseguir el número uno / Premier Padel

Hace un año cuando cogisteis esta pareja el objetivo era llevar a Gemma y Delfi al número uno y se ha cumplido. ¿Qué lleva a que unas jugadoras decidan prescindir de la cabeza que les ha llevado la gloria?

Repito, un poco son las maneras, las formas, las filosofías, los estilos, al fin y al cabo pasa un poco por ahí. Cuando vos estás convencido de algo vas para adelante con ese convencimiento de que lo vas a lograr. Creo que cada uno tiene su convencimiento de a dónde tiene que ir.

Terminamos siendo un equipo de cuatro personas, Jorge con Delfi y yo con Gemm. Muchas veces las relaciones también se desgastan y lo que antes te parecía todo bueno ahora te irrita un poco de más.

¿Es con la entrada de Delfi al equipo que cambió todo?

Te vuelvo a decir, terminamos siendo un equipo de cuatro personas. Al fin y al cabo Jorge está con Defi, Gemma estaba conmigo y tenemos nuestras maneras de ver los partidos, de ver cómo tiene que jugar una pareja, cuál es la mejor versión de cada una, qué cosas quiere mejorar Gemma a futuro, qué cosas puede hacer mejor Delfi. Muchas veces las relaciones también se desgastan y lo que antes te parecía todo bueno ahora te irrita un poco de más. Es parte del juego, por eso yo estoy muy tranquilo del trabajo que hice. Me voy con un objetivo cumplido, que eso no lo puedes decir siempre, y con la tranquilidad de saber que mi trabajo lo hice bien. Ellas también lo recibieron bien y evidentemente siempre recibí palabras de agradecimiento. Es un tema pura y exclusivamente profesional y no pasa nada.

¿Cómo puede afectar eso al juego de la pareja ahora?

No te lo sabría decir, porque no sé si harán muchos cambios o no. Eso ya no lo sé, se me escapa. No sé si harán muchos cambios porque la confianza es algo que te puede llevar años construirla, pero perderla es un golpe, es un segundo. Entonces cuando vos estás jugando con confianza y ves que las cosas van bien, cambiarlas porque sí, creo que tenés que estar muy seguro y muy convencido. Yo creo que las chicas son dos grandísimas jugadoras. Gemma tuvo un pasaje de dos años de no poder estar cerca del número uno, porque tuvo compañeras que estaban lejos de esa posición como para poder lucharlo y por más de que ganara torneos no alcanzaba. Pero a nivel personal y a nivel estadístico, Gemma tuvo unos números desde hace cinco o seis años que son bestiales y Delfi se acomodó muy bien en ese estilo, el año pasado para mí fue un año espectacular. El último trimestre no fue de los mejores por temas personales y el rendimiento no fue el que se venía teniendo, pero se cumplió el objetivo.

Es muy difícil que ahora me llame alguien, porque el timing es muy malo, pasó solamente un torneo y que alguien quiera cambiar de entrenador así es más raro

¿Y cuáles son los nuevos proyectos de Rodrigo Ovidé a partir de hoy?

Yo creo que es muy difícil que ahora me llame alguien, porque el timing es muy malo, pasó solamente un torneo y que alguien quiera cambiar de entrenador así es más raro. Voy a aprovechar hasta que se pueda lo máximo en mis proyectos personales, en descansar, estar más con la familia.

¿Cómo ves la temporada después del primer torneo?

Me gustó. Creo que las parejas que salieron nuevas le dan más paridad. Martita y Calvo me gustaron, Sofi con Claudia también. La pareja campeona (Ari Sánchez/Andrea Ustero) creo que demostró que no estaba tanto en la quiniela y sorprendió para bien. Queda ver Bea y Paula que tuvieron un arranque, si lo queréis llamar tormentoso, pero no tengo dudas de que esa pareja se acomodará y va a ser muy buena pareja. Va a estar entretenido.

¿Alguna de estas nuevas parejas te gustaría entrenarlas o ves que tú podrías sacarle más potencial?

No, no me metas en ese lío. Me gustaría entrenar, sí. Me gustaría poder elegir un lindo proyecto también. Pero creo que hoy está muy difícil eso.Hoy se están haciendo muchos proyectos individuales, no tanto en parejas. Pero bueno, estoy abierto a que me suene el teléfono, eso sí.

¿Antes habías recibido llamadas?

Noticias relacionadas

No. Te lo digo de verdad. Creo que mi vinculación con Gemma estaba muy marcada. No creo que una competidora directa se atreva a llamar un entrenador de otro. Después de esto sí, pero estando en activo no lo veo. Yo creo que hasta que no pasen cuatro, cinco, seis torneos, la gente no se va a mover. Es difícil hacer un cambio tan repentino, habiendo trabajado en la pretemporada, no habiendo competido. Con un torneo es imposible, por eso estoy tranquilo, trataré de disfrutar lo máximo que pueda y esperando otra oportunidad.