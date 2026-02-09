Riyadh Premier Padel P1 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver

La temporada de Premier Padel arranca esta semana con el Riyadh Premier Padel P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Riad P1 por TV y online en España.

Hoy, lunes 9 de febrero, es el día en el que se disputan las primeras rondas tanto en el cuadro masculino como en el femenino. En el caso de los hombres destacan las ausencias por lesión de Coki Nieto y Pablo Cardona que no han llegado a tiempo para el inicio de temporada. En el cuadro femenino, se está pendiente de la lesión que se hizo Alejandra Alonso en el FIP de Marsella, con una torcedura del tobillo izquierdo. La vallisoletana debutaba junto a Alejandra Salazar, su nueva pareja. Este lunes será la primera oportunidad de ver en liza a la nueva pareja formada por Marta Ortega y Martina Calvo (6) así como Marina Guinart y Vero Virseda (8) de entre las cabezas de serie.

El torneo tiene lugar en el Padel Rush Arena de la capital de Arabia Saudí con la presencia de las mejores parejas tanto masculinas como femeninas.

Los P1 son los torneos que reparten 1000 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.

Horarios del Riad Premier Pádel hoy

La jornada arrancan a las 10.00 horas (CET):

PISTA CENTRAL

Castelló/Rufo vs Ortega/Calvo (6) | A las 10:00 h (CET)

N. Deus/Leygue vs Goenaga/Goñi | A continuación

Alrebdi/Alkadi (WC) vs Valdés/Núñez (Q) | A continuación

Perino/Piotto vs Alazzam/Alburayh (WC) | A continuación

Khalil/Yamani vs Marchetti/Godallier (Q) | No antes de las 15.00 H (CET)

Alshahrani/Althagib vs Sánchez/Jiménez | A continuación

PISTA 1

Rubo/Ruiz vs Arce/Lijó | A las 10:00 h (CET)

Hernández/Jensen vs Gil/Sánchez | A continuación

Cánovas/Rodríguez vs Collombon/Montes | A continuación

Guinart/Virseda (8) vs Martínez/Pérez | A continuación

Diestro/Lancha vs Patiniotis/Torre | A continuación

Guichard/Blanche (LL) vs Belluati/Domínguez | A continuación

PISTA 2

Capra/Ruiz vs Méndez/Chiostri (Q) | A las 10:00 h (CET)

Santigosa/Sintes vs Hernández/Collado | A continuación

Huete/Cassetta vs López/González (Q) | A continuación

Martínez/Orsi vs Polo/Las Heras (Q) | A continuación

Martínez/Valenzuela (Q) vs Fernández/González | A continuación

Cepero/Ayats vs Del Castillo/Vilariño (Q) | A continuación

PISTA 3

Gutiérrez/Oria (Q) vs Sager/Rubini | A las 10:00 h (CET)

Castaño/Jofre vs Zapata/Cabeza | A continuación

Quílez/Mouriño (Q) vs Meléndez/Meléndez (Q) | A continuación

Borrero/Sharifova vs Talaván/Saiz (Q) | A continuación

RIAD PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Riad P1:

DÓNDE VER EL RIAD PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el Riad P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Riad Premier Padel P1 2026, además de la actuación de las parejas españolas.