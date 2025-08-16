Risas, diversión y muchos 'highlights' en Sudáfrica con parejas sorprendentes

Se nota a la legua que no es un torneo oficial, que estamos ante una exhibición con el claro objetivo de acercar el pádel al continente africano, pero el SA Invitational Padel que se disputa en Johanesburgo está siendo un divertimento para los jugadores que se lo están pasando en grande formando pareja con sus rivales habituales durante el año.

Se ríen en los banquillos, en la pista, se convierten en juguetones dentro el 20x10, se meten los unos con los otros en plan broma, en definitiva, el torneo de Sudáfrica está siendo una previa a la minipretemporada que los jugadores tendrán que hacer antes de afrontar el Madrid P1 que arranca el 2 de septiembre.

Galán ganó su partido junto a Fran Guerrero / RRSS

Este sábado fueron muy interesantes los partidos disputados que permitieron ver a parejas que podrían dar mucha guerra en Premier Padel como Alejandro Galán y Fran Guerrero o Arturo Coello junto a Franco Stupaczuk además de duplas como la que formaron Agustín Tapia y Martín di Nenno o Leo Augsburger al lado de Mike Yanguas, uno de los jugadores que más está disfrutando en esta exhibición y que más conecta con los muchos aficionados que se han acercado a las instalaciones del icónico DP World Wanderers Stadium. Las alenta a celebrar puntos en cada acción que considera excepcional y los espectadores obedecen con aplausos y gritos de ánimo.

Diestro está disfrutando jugando al lado de los mejores / RRSS

El primer partido de la jornada enfrentaba a José Diestro y Momo González frente a un renacido Fernando Belasteguín y Pablo Cardona, que no desaprovechó la ocasión de jugar con el Boss para aprender las estrategias que le proponía el argentino. El partido, que se vio interrumpido por la lluvia, se lo adjudicaron Momo y Diestro por 7-5 y 6-3.

Posteriormente hubo duelo de quilates con Ale Galán junto a Fran Guerrero y en el otro lado de la red dos torres como son Leo Augsburger y Mike Yanguas. Fue el partido más divertido de la jornada con muy buen humor tanto dentro como fuera de la pista en un partido que se llevaron Galán y Guerrero por 6-3 y 7-6 (5). Cerró la jornada la victoria por 7-5 y 6-4 de una pareja muy interesante formada por Arturo Coello y Franco Stupaczuk frente a otra dupla no menos esperada con Agustín Tapia y Martín di Nenno.

Leo Augsburger está viviendo una nueva experiencia en Sudáfrica / RRSS

El formato lo componen dos equipos:

Los Galácticos: Ale Galán, Arturo Coello, Fran Guerrero, Fernando Belasteguín, Franco Stupaczuk y Pablo Cardona

Los Grandes: Agustín Tapia, José Diestro, Momo González, Leo Augsburger, Mike Yanguas y Martín Di Nenno.

Tras disputarse este sábado la segunda jornada Los Galácticos se colocan con un 7-2 en el marcador global.

Partidos del viernes 15 de agosto (1 punto)

Coello/Belasteguín a Yanguas/Momo González: 7-6 (5) y 6-3

Stupaczuk/Guerrero a Tapia/Diestro: 6-3 y 6-4

Galán/Cardona vs Di Nenno/Augsburger: 6-2 y 6-1

Partidos del sábado 16 de agosto (2 puntos)

Diestro/Momo González a Cardona/Belasteguín: 7-5 y 6-3

Galán/Guerrero a Augsburger/Yanguas: 6-3 y 7-6 (5)

Coello/Stupaczuk a Tapia/Di Nenno: 7-5 y 6-4

Partidos del domingo 17 de agosto (3 puntos)

Stupaczuk/Cardona vs Augsburger/Di Nenno (12.00 h.)

Guerrero/Belasteguín vs Diestro/Momo González (15.30 h.)

Galán/Coello vs Tapia/Yanguas (17:00 h.)

Todos los partidos pueden seguirse en directo por www.discoversport.com