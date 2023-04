El rincón del club: the Club Padel Arenys

El club se está convirtiendo en una referencia en el Maresme por la calidad de sus instalaciones La intención del club de Arenys, perteneciente a una empresa que gestiona otros clubs, es potenciar la escuela de menores

El The Club Padel Arenys se está haciendo un hueco entre las referencias del Maresme. Las instalaciones, a caballo de Arenys de Mar y Arenys de Munt, reunen 8 pistas outdoor que permiten gozar de la práctica del pádel “premium”. Es lo que busca la empresa ‘The Club Padel’ que se dedica a la gestión de instalaciones deportivas y que tiene en Arenys su club insignia. “La idea que tenemos es crear una cadena de clubes de pádel en la que los clientes encuentren unas pistas y unas instalaciones de buena calidad”, explica Aleix Casadevall, director deportivo de The Club Padel.

La empresa también gestiona el PutxetSport, en Barcelona, y the Club Padel Manresa y tiene unos 300 alumnos entre las tres instalaciones. “En Arenys, la intención es potenciar mucho más la escuela de menores. Es una de las cosas que tenemos entre ceja y ceja”, explica Casadevall. Ahora mismo, el club del Maresme tiene 70 alumnos menores y unos cincuenta adultos. “Queremos ampliar y ser unos 120 niños y 70 alumnos”, añade Casadevall. En the Club Padel Arenys también tienen 12 equipos no federados y se han marcado como objetivo a corto plazo tener un par de equipos federados para competir en territorio Federació Catalana de Padel. Bajo el paraguas de la empresa the Club Padel, las instalaciones del Maresme gozan de una vida cada vez más “premium” en un entorno que le acompaña de la mano.