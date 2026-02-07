Riad levanta el telón de una temporada de Premier Padel llena de cambios y nuevos retos

El Qatar Airways Premier Padel Tour arranca oficialmente su temporada 2026 en Arabia Saudí con el Riyadh Season Premier Padel P1, el torneo que se ha consolidado como la gran puesta en escena del circuito desde su primera edición en 2024. La prueba, que se disputa en el Padel Rush Arena del 7 al 14 de febrero, reúne a 224 jugadores y jugadoras —144 en el cuadro masculino y 80 en el femenino— en el 62º torneo de la historia de Premier Padel, con un premio total de 479.068 euros.

La cita saudí vuelve a convertirse en el primer escaparate del año para comprobar el estado de forma de las principales figuras y, sobre todo, para ver en acción a muchas de las nuevas parejas que marcan el inicio del curso. Más de la mitad de las duplas del cuadro principal respecto al último torneo de 2025 han cambiado, un reflejo de que el universo pádel ha cambiado completamente y donde hoy en día los cambios de pareja son una constante.

Tapia y Coello buscarán reeditar el número uno / Premier Padel

Entre los hombres, todas las miradas vuelven a centrarse en Arturo Coello y Agustín Tapia, campeones en Riad en 2025 y dominadores del pádel mundial en las últimas temporadas. La dupla hispano-argentina inicia el año con el objetivo de mantener el número uno por cuarta temporada consecutiva, un logro reservado a muy pocas parejas en la historia del deporte.

La lucha por el trono promete ser intensa. Alejandro Galán y Agustín Tapia llegan empatados con 53 títulos en sus carreras, mientras nuevas combinaciones buscan romper la hegemonía reciente. Entre ellas destacan Franco Stupaczuk junto a Mike Yanguas o la dupla formada por Juan Lebrón y Leo Augsburger, dos proyectos que aspiran a discutir el dominio de la cima desde el primer torneo del año. Pero todo apunta a que la lucha más férrea será la que protagonizarán Coello/Tapia con Chingotto/Galán por la cima mundial.

Ari y Paula, separadas tras cinco años

En el cuadro femenino, la temporada arranca con un escenario completamente nuevo. Gemma Triay y Delfina Brea comienzan el año como número uno del mundo, mientras que Ariana Sánchez y Paula Josemaría competirán por primera vez por separado en Premier Padel, cerrando una de las etapas más exitosas del pádel femenino reciente.

Las nuevas alianzas marcarán el desarrollo del inicio de temporada: Josemaría formará pareja con Bea González, Ari Sánchez jugará con Andrea Ustero, Claudia Fernández se unirá a Sofia Araújo y Marta Ortega competirá junto a la joven Martina Calvo, una de las grandes irrupciones del circuito. El movimiento en la parte alta del ranking ha provocado un auténtico “efecto dominó” competitivo en el top-8 femenino.

El nuevo calendario presentado por la FIP este miércoles / Premier Padel

Más allá de los nombres propios, Riad será recordado por un cambio histórico en el reglamento. El torneo estrenará el “Star Point”, un punto decisivo que se jugará tras dos ventajas en el deuce para evitar juegos excesivamente largos y aumentar la emoción del espectáculo. Con el crecimiento del pádel en Arabia Saudí —más de 400.000 jugadores y más de 1.100 pistas en el país—, el circuito inicia una temporada que promete nuevas rivalidades, innovación y una lucha abierta por el dominio mundial.

En cuanto al ranking antes del inicio de la temporada, como decimos el circuito masculino arranca sin cambios en la cima: Arturo Coello y Agustín Tapia lideran la clasificación mundial, seguidos por Alejandro Galán y Federico Chingotto, con Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno completando el grupo de referencia del circuito. La estabilidad en las primeras posiciones contrasta con los numerosos cambios de pareja que se verán en Riad, lo que convierte el primer P1 del año en una prueba clave para medir fuerzas reales en la lucha por el número uno.

En el cuadro femenino, la temporada comienza con Gemma Triay y Delfina Brea en lo más alto del ranking, mientras que Ariana Sánchez y Paula Josemaría -dominadoras de las últimas campañas- arrancan el año en nuevas etapas deportivas tras su separación como pareja. Justo por detrás aparecen nombres como Claudia Fernández, Bea González, Marta Ortega y Andrea Ustero, reflejando un top-10 cada vez más joven y competitivo antes de la primera bola oficial del curso en Riad.

Lamperti jugará su última temporada / Premier Padel

Finalmente recordar que esta será una temporada especialmente emotiva para dos mitos de este deporte como son Miguel Lamperti y Alejandra Salazar, ambos jugadores han anunciado que esta será su última temporada como profesionales por lo que cada torneo será el último de los dos veteranos, el famoso canoso y la sonrisa eterna, en las diferentes ciudades donde compitan. Será en 2026 lleno de homenajes y de sensaciones encontradas para ambos.

La sonrisa de Alejandra Salazar es uno de los valores del pádel mundial / Premier Padel

Todo a punto para que una nueva temporada de Premier Padel alce el telón en lo que será un largo año. En total, 2026 contará con 25 torneos, además de un Mundial, unos Juegos Mediterráneos, las Hexagon Wold Series, y muchas exhibiciones por todo el mundo para que nadie se quede sin poder disfrutar del pádel más internacional que nunca.