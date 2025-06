El Rey Arturo se corona en su tierra al ritmo de la sinfonía de Tapia

Arturo Coello quería ese triunfo en la mítica Plaza Mayor de Valladolid, su ciudad. Lo consiguió el año pasado en el pabellón Pisuerga, pero le quedaba pendiente que le coronara este emblemático escenario en su casa. Este domingo, con un Tapia inconmensurable a su lado, lo logró. Y con una grada absolutamente entregada el King levantaba los brazos de campeón.

Arrancó la final con un calor sofocante y con la temperatura mucho más elevada dentro de la pista con un Juan Lebrón y Franco Stupaczuk absolutamente concentrados para intentar poner en jaque a los número uno. Resistieron hasta el octavo juego cuando sorprendían a Coello y Tapia con un break que tenía una importancia máxima en esa pista tan rápida. El 4-5 a su favor era una realidad. Pintaban bien las cosas para los aspirantes.

Pero a Coello y Tapia no se les puede provocar. Cuando se ven en aprietos Coello crece cuatro metros y el Mozart afina su sinfonía con la bola para conseguir ser una pareja demoledora. Tanto es así que ya no dejaron ganar ningún otro juego a Lebrón y Stupa y se llevaron la primera manga por 7-5.

Lebrón empezó a tener problemas físicos y tuvo que pedir asistencia a los servicios de fisioterapia para recuperarse. Se fue al vestuario para ser tratado y volvió tras el tratamiento convencido de que quedaba mucha batalla por lidiar.

Pero en el primer juego de la segunda manga Coello y Tapia ya empezaron a ofrecer de nuevo su mejor versión y con un parcial de 6 juegos a favor conseguían una rotura de entrada y colocar un 2-0 que Lebrón y Stupaczuk fueron incapaces de remontar, acusando los problemas físicos del portense y, pese a que lograron conservar su servicio, los número uno no se dejaron intimidar y conservando su servicio y con solo 3 errores no forzados en la segunda manga, acabaron reeditando el título en Valladolid y esta vez sí, en la Plaza Mayor, como mandan los cánones.

Arturo pudo abrazar a su abuela y lograr lo que le prometió a su abuelo, llevarse la corona en la plaza que le vio crecer. Emotivo triunfo para un Coello exultante que fue ovacionado por los suyos, amigos, familia, aficionados... todos felicitaron a su campeón.

Y ¿qué hizo Arturo? Lo agradeció regalando su pala buscando a quien le ovacionaba más para acabar lanzándola a la grada para alegría del afortunado aficionado que pudo hacerse con ella.

Con este triunfo, Coello y Tapia lograron su quinto título esta temporada y el número 23 de Premier Padel -41 de su carrera- pero es que Coello se convierte en el jugador con más títulos de la historia de Premier Padel con 24 en total. Mucho peso para este ya emblemático jugador que con solo 23 años ya es todo un mito en el pádel mundial.

Arturo tuvo de nuevo un recuerdo para su abuelo: "Valladolid es mi ciudad, mi sitio, es algo increíble poder estar en esta pista. Sabía que la espinita no se iba a ir hasta que no ganar a en esta plaza así que voy a dedicárselo a mi abuelo otra vez. Pero sobre todo a todo el mundo que me ha ayudado este semana después de perder en Roma".