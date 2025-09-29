Revolución en Rotterdam: seis nuevas parejas sacuden la zona noble del ranking

El Premier Padel P1 de Rotterdam no será solo otro torneo en el calendario: será el epicentro de una auténtica sacudida en la élite del pádel masculino. El cuadro presentará hasta seis nuevas parejas dentro de las primeras posiciones del ranking, un terremoto deportivo que llega con ambición, expectativas y muchas incógnitas. La zona noble se reconfigura y varios de estos nuevos binomios apuntan alto desde su debut oficial.

Las miradas se centran especialmente en los seis estrenos más potentes del campeonato neerlandés: Jon Sanz/Paquito Navarro, Fran Guerrero/Momo González, Javi Leal/Lucas Bergamini, Edu Alonso/Juan Tello, Pablo Cardona/Javi Garrido y Tino Libaak/Jairo Bautista. Todas irrumpen con estilos distintos, objetivos ambiciosos y combinaciones que pueden alterar el equilibrio que mantenían las grandes parejas consolidadas. O, al menos, esa es la intención de estos nuevos proyectos que buscan escalar posiciones y luchar con los mejores.

Jon Sanz / Paquito Navarro: el gran foco mediático

Es, sin duda, la pareja más esperada del torneo. Jon Sanz, uno de los jugadores jóvenes más en forma del circuito, se une a Paquito Navarro, una referencia histórica del pádel que busca un nuevo impulso competitivo. El navarro, zurdo, aporta piernas, hambre, dinamismo; el sevillano, experiencia, jerarquía, lectura táctica y sobre todo un carisma y un juego agresivo que suma muchos puntos en un partido. Si logran encajar rápido, tienen madera de aspirantes a semifinales o incluso más. Lo que es seguro es que darán mucho juego y sus duelos serán divertidos y generarán una gran afición. Entrarán como pareja 5 en Rotterdam.

Adiós a una de las parejas con más carisma de 2025 / Premier Padel

Fran Guerrero / Momo González: equilibrio silencioso pero peligroso

Otra dupla llamada a meterse en las rondas importantes. Momo González, la sonrisa eterna, deja atrás su anterior etapa junto a Jon Sanz para unirse a un Fran Guerrero en plena evolución competitiva. Son una pareja más silenciosa pero muy fiable, con orden, consistencia y buena lectura de los tiempos del partido. Puede que no tengan el impacto mediático de otras, pero su solidez puede convertirlos en una de las sorpresas más incómodas para los favoritos. Será un hueso duro de roer ante cualquier rival. Entran como pareja 7 en Rotterdam.

Javi Leal / Lucas Bergamini: juventud y control

La unión entre Javi Leal y Lucas Bergamini ha despertado mucho interés por su complementariedad. Leal es pura electricidad, descaro y pegada; Bergamini aporta control, colocación y oficio. Sobre el papel, encajan bien: uno genera las situaciones ofensivas y el otro sostiene en defensa y ordena. Si encuentran química pronto, podrían sorprender a primeras cabezas de serie en octavos o cuartos. Entran como pareja 8 en Rotterdam.

Edu Alonso / Juan Tello: carácter y potencia bajo prueba

Tras su corta unión a Pablo Cardona, Juan Tello cambia de rumbo y se une a Edu Alonso en una pareja que puede resultar muy competitiva si se acoplan rápido. El argentino es potencia pura, instinto ofensivo y experiencia en grandes escenarios. Alonso aporta constancia, regularidad desde el fondo y capacidad de transición. Son una dupla imprevisible: pueden caer pronto si no arrancan finos, o abrirse paso entre gigantes gracias a su pegada y a su inteligencia en la pista. Entran como pareja 9 en Rotterdam.

Pablo Cardona / Javi Garrido: hambre, físico y chispa

Una pareja explosiva que puede dinamitar el cuadro si engancha ritmo desde el primer partido. Pablo Cardona y Javi Garrido representan la nueva ola del pádel: pegada, energía, verticalidad y cero miedo. No parten como favoritos en teoría, pero tienen condiciones para ganar a cualquiera en una tarde inspirada. Su gran desafío será la gestión emocional y los momentos calientes del torneo además de la recuperación de Javi Garrido que no acaba de encontrar aquellas sensaciones con las que deslumbró en la pista meses atrás. Entran como pareja 10 en Rotterdam.

Pablo Cardona y Juan Tello separan sus caminos / Premier Padel

Tino Libaak / Jairo Bautista: la amenaza silenciosa

Tal vez los menos mediáticos de este grupo, pero no por ello menos peligrosos. Tino Libaak, ya recuperado de su lesión en la espalda, y Jairo Bautista llegan sin grandes focos sobre su espalda, algo que puede jugar a su favor. Son talentosos, jóvenes, con recursos y sin la presión de justificar un ránking alto desde el primer partido. Si el cuadro les acompaña, pueden dar un susto a más de uno en rondas intermedias. Entran como pareja 13 en Rotterdam.

¿Quién puede sorprender?

Entre todas las nuevas combinaciones, Sanz y Paquito parten como la pareja con mayor proyección inmediata, pero no son los únicos candidatos a irrumpir en la parte alta. Guerrero y Momo pueden ser la roca que nadie quiere cruzarse; Leal y Bergamini tienen capacidad para tumbar cabezas de serie; y Cardona con Garrido pueden firmar la revelación del torneo con su juego agresivo. Alonso y Tello aspiran a irrumpir desde atrás con autoridad, mientras que Libaak y Bautista avanzan sin presión y con margen para crecer.

El P1 de Rotterdam será un examen acelerado para todos: quien encuentre la conexión antes que los demás, saldrá fortalecido en un momento clave de la temporada. El ranking, a partir de este torneo, puede cambiar de manos más rápido de lo esperado. Aquí empieza un nuevo mapa de poder en Premier Padel.