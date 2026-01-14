¡Revolución en el Premier Pádel! Partidos más cortos, la inclusión del 'Star Point' y otros cambios para 2026

El pádel profesional se enfrenta a una de sus actualizaciones reglamentarias más significativas de los últimos años. Desde el 1 de enero de 2026, la Federación Internacional de Pádel (FIP) ha aprobado una serie de modificaciones que no solo afectarán al Premier Padel Tour —el circuito más importante del mundo— sino a los torneos organizados por la FIP en todos los niveles y por ende, puede afectar también a las competiciones organizadas por las diferentes

Nuevo sistema de puntuación: el 'Star Point'

La gran novedad de la temporada es la introducción del Star Point, un sistema híbrido de puntuación aprobado por unanimidad por la Asamblea General de la FIP el 28 de noviembre de 2025.

Cómo funciona:

En cada juego, se mantiene el sistema tradicional de ventaja (cuando se llega a 40-40).

Sin embargo, solo se permitirán dos ventajas por juego .

. Si tras esas dos ventajas el juego sigue empatado, se disputa un punto decisivo, el Star Point, que define quién gana el juego.

Este cambio busca acortar la duración de partidos muy largos y ofrecer un formato más dinámico y atractivo para el público y las retransmisiones, sin renunciar completamente a la esencia del juego con ventaja.

El sistema debutará en el Premier Padel desde el torneo Riyadh Season P1 del 9 al 14 de febrero y se aplicará también en otros circuitos de la FIP como el CUPRA FIP Tour y el FIP Promises.

Cambios en el sistema de puntuación / Mariano Castro/FIP

Ajustes en los tiempos previos al partido

El reglamento reduce los tiempos de calentamiento y pausas dentro de los partidos:

El calentamiento entre jugadores antes de empezar baja de 5 a 3 minutos .

. Tras interrupciones, se establecen tiempos fijos (1 o 3 minutos) para volver al juego.

Se prohíbe comer o beber entre puntos y solo se permite hidratarse durante los cambios de lado o cuando los jugadores pasan por el banquillo.

Cambios técnicos en el saque

El reglamento introduce una regla más explícita para simplificar el control arbitral: Al servir, el jugador debe mantener un pie detrás de la línea de servicio dentro de su recuadro de servicio y permanecer allí hasta golpear la pelota.

Además, la nueva norma explica que el sacador debe botar la bola dentro del cuadro de servicio correcto y la pelota no puede cruzar la línea de servicio ni la extensión imaginaria de la línea central antes de ser golpeada.

Este ajuste pretende mejorar la claridad y uniformidad en la interpretación del saque, un punto que históricamente ha generado controversias en el pádel profesional.

Mayor seguridad y espacio en pista

Para proteger mejor a los jugadores, la zona de seguridad exterior de la pista pasa de 2 a 3 metros de distancia mínima fuera de la zona de juego.

Este cambio responde a la mayor velocidad y dinamismo del pádel moderno, reduciendo el riesgo de lesiones cuando los jugadores salen del área reglamentaria.

Penalizaciones específicas

El reglamento especifica ahora que si un jugador pierde el control de su pala (por ejemplo, si se le escapa o se rompe la cuerda de seguridad) durante un punto, la pareja pierde inmediatamente ese punto.

Aunque este criterio ya se había aplicado de facto en algunas competiciones, su inclusión explícita elimina ambigüedades y agiliza las decisiones arbitrales.

Reglas sobre las pelotas

A partir de 2026, las pelotas utilizadas en los torneos pueden ser de cualquier color, siempre que contraste con el color de la superficie de la pista.

Además, las condiciones para usar bolas especiales de altitud también cambian: solo se permitirán en sedes situadas por encima de los 1.000 metros de altura respecto al nivel del mar.

Las pelotas deben contrastar encima de la moqueta de la pista / M3

Impacto en la competición y el espectáculo

Este paquete de cambios reglamentarios no es solo técnico: se enmarca en una actualización más amplia del Premier Padel Tour 2026, que incluye un calendario global ampliado con 26 torneos en 18 países y nuevas sedes en mercados clave como Londres y Sudáfrica.

La casi totalidad de los torneos programados serán indoor, lo que influye en cómo se juega el pádel profesional y fortalece la necesidad de adaptarse a condiciones más uniformes en todo el circuito.

Nuevo pago por suscripción

Uno de los puntos del nuevo reglamento que está generando más controversia es la imposición de una nueva cuota para suscribirse a Padel Uno, el sistema oficial de suscripción de torneos. Hasta ahora, la utilización de esta plataforma era gratis para todo el mundo, pero a partir de este año, los jugadores con un ranking que esté por debajo del Top 100 deberá pagar una cuota anual para acceder a ella y poder inscribirseea los torneos. Es decir, los TOP 100 están exentos de este pago.

Esta cuota, que será de 120 euros para Premier Padel, de 80 euros para Cupra FIP Tour, de 150 euros si se quieren jugar torneos en ambas competiciones, de 40 para FIP Promises, de 90 para FIP Promises y Cupra FIP Tour y de 25 para FIP Beyond, no incluye las inscripciones a los torneos.

¿Afectan estos cambios en el plano amateur?

Los cambios del reglamento para 2026 reflejan una tendencia clara: encontrar un equilibrio entre tradición, espectáculo y sostenibilidad deportiva. El nuevo sistema de puntuación, la regulación de tiempos, ajustes en la pista y el foco en la seguridad muestran que Premier Padel y la FIP están dispuestos a adaptar el deporte sin perder su identidad, modernizando su formato y reforzando su proyección global. Además, buscan fórmulas para generar nuevos ingresos y hacer los circuitos cada año más sostenibles en el plano económico, aunque sea a costa de los jugadores.

En el plano del pádel amateur, estos cambios no tienen porqué aplicarse de inmediato, pero lo que está claro es que la tendencia de las Federaciones nacionales es aplicar la normativa FIP a sus competiciones. SPORT se puso en contacto con algunas de las federaciones de las Comunidades Autónomas y, de momento, no se aplicarán estas nuevas normas del reglamento hasta que la Federación Española tome una decisión al respecto.