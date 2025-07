Revolución de parejas, lesiones y despedidas: así se vivirá el Málaga Premier Padel P1

El Premier Padel Málaga P1, que se celebrará entre el 14 y el 20 de julio en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, llega cargado de sorpresas y novedades que convertirán el torneo en una cita ineludible para los aficionados. Será la oportunidad para ver a varias nuevas parejas que debutarán en esta parada del circuito Premier Padel, tras unas semanas agitadas con cambios de pareja sorprendentes tanto en categoría masculina como femenina.

La baja más destacada es la de Juan Lebrón, que finalmente no competirá por una lesión lumbar sufrida en Valladolid, que no le permitió jugar en Burdeos y ahora le impide estar en uno de sus torneos favoritos al ser en Andalucía, su tierra. Su regreso está previsto para la semana del 28 de julio en Tarragona, donde asegura que "los médicos me han dicho que llegaré al 300 por cien". En el vídeo colgado en redes sociales, el gaditano explica que "lo hemos intentado todo para estar en Málaga, pero no va a ser posible. Es una pena no poder estar en el Martín Carpena, en Málaga, con toda mi gente de esa gran tierra de donde soy, Andalucía, ojalá que el año que viene nos veamos".

Franco Stupaczuk se ha visto obligado a buscar una nueva pareja para poder competir en el torneo malagueña. Al estar ya la inscripción cerrada ha tenido que llamar a uno de los jugadores de la lista de espera y finalmente formará dupla provisional con Maximiliano Arce, ex número uno de A1 Padel, en lo que será su estreno en Premier Padel.

Javi Garrido, junto a Sanyo Gutiérrez

Otra pareja confirmada estos días es la de Javi Garrido con Sanyo Gutiérrez, que se unen debido a la baja de Tino Libaak. La dupla se sitúa como 11ª cabeza de serie y promete mucho espectáculo. El cordobés está teniendo a compañeros distintos en cada torneo por la baja de su compañero 'oficial' y en Valladolid jugó al lado de Diego Gil, en Burdeos lo hizo con Tolito Aguirre mientras que ahora en Málaga ha optado por el veterano argentino, una pareja que podría dar alguna sorpresa.

Por su parte, Álex Ruiz estrenará pareja en el torneo más especial para el jugador malagueño. En esta ocasión, sus amigos y familiares podrán verle en directo debutar junto a Víctor Ruiz en Málaga donde partirán como 14ª cabeza de serie. Ruiz es otro de los jugadores que está viviendo constantes cambios de pareja algo que él mismo ha dejado claro en más de una entrevista con no le gusta, pero que hay que aceptarlo.

Estreno de muchos binomios

En el cuadro masculino también debutarán duplas como Tolito Aguirre–Álex Chozas, Xisco Gil–Maxi Sánchez, Aris Patiniotis–Gonzalo Alfonso, ‘Rama’ Valenzuela–Fede Mouriño y Pol Hernández–Guille Collado, por lo que sobre el papel las sorpresas podrían ser las grandes protagonistas en el Martín Carpena. Siempre es una incógnita el rendimiento dentro del 20x10 cuando se estrena un binomio.

Salazar-Calvo, la pareja a tener en cuenta

En la categoría femenina, destaca la unión de Vero Virseda–Aranza Osoro y la combinación Alejandra Salazar–Martina Calvo, esta última una apuesta ambiciosa con la promesa de 16 años que ya ha demostrado al lado, precisamente de Osoro, que tiene un nivel impropio de su edad mostrándose muy madura en la pista y con un repertorio de golpes ganadores que ya temen todas sus rivales.

Tello/Di Nenno y Carburger: dos despedidas llamativas

Además, la cita malagueña marca el adiós de parejas que parecían consolidadas o, por lo menos, que serían proyectos largos y que tendrían paciencia en el caso que los resultados no llegaran de forma inmediata. Es el caso de Juan Tello y Martín Di Nenno que sorprendieron con su separación. Parce ser que fue Di nenno quien optó por un cambio de pareja y llamó a Leo Augsburger rompiendo su unión con Pablo Cardona, otra pareja que estaba destinada a hacer algo grande en Premier Padel y que sin embargo se despedirá en Málaga.

En resumen, el Málaga P1 se presenta como un torneo de transición con muchas novedades en cuanto a parejas, bajas significativas por lesión, proyectos incógnita con duplas recién formadas y despedidas emotivas.