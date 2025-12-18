Revolución en el pádel: Ni punto de oro ni ventaja, nace el 'Star Point'

El pádel profesional llevaba meses instalado en un debate que parecía no tener fin. El punto de oro, defendido por quienes apuestan por partidos más cortos y televisivos, y la ventaja tradicional, respaldada por los más puristas y aquellos que prefieren más oportunidades, dividían claramente a los jugadores y jugadoras del circuito. Premier Padel y la Federación Internacional de Pádel (FIP) han optado finalmente por una solución intermedia.

De denominará 'Star Point', y fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de la FIP el pasado 28 de noviembre e incorporado al reglamento oficial. El nuevo formato se implementará a partir del Riyadh Season P1 y también se aplicará en el CUPRA FIP Tour desde su primera prueba del año, el FIP Bronze Melbourne Padel Open.

El nuevo formato explicado en el reglamento de la FIP / SPORT.es

La decisión llega tras un amplio proceso de consulta durante la temporada 2025, en el que quedó patente la falta de acuerdo dentro del colectivo de jugadores. Mientras una parte del circuito defendía mantener la ventaja como esencia del pádel, otro sector reclamaba el punto decisivo como fórmula para evitar juegos interminables y mejorar la previsibilidad de los encuentros.

Tapia y Coello celebran efusivamente el triunfo / Dani Barbeito

El sistema Star Point mantiene el conteo clásico hasta el 40-40, pero introduce una fase progresiva de ventajas limitadas. Tras dos oportunidades de cerrar el juego con ventaja, el tercer empate conduce a un punto decisivo, el Star Point, que actúa como desenlace final del juego.

En ese punto definitivo, la pareja restadora elige el lado de la pista desde el que recibirá el saque, sin posibilidad de cambiar la posición de los jugadores. En la modalidad de mixtos, el punto decisivo deberá ser restado por el jugador o jugadora del mismo sexo que el sacador, manteniendo también la posición original de la pareja.

La puntuación en el pádel vive un nuevo capítulo / Dani Barbeito

Con este modelo, Premier Padel busca una solución de equilibrio entre tradición y modernidad, combinando la emoción de la ventaja con la contundencia de un punto definitivo. El objetivo es preservar la identidad del pádel sin renunciar a un formato más dinámico y atractivo para el espectador y la televisión, pero sobre todo acortar los partidos para proteger la salud de los jugadores por un lado y para incrementar emoción y espectáculo por el otro.

Gemma Triay durante la final del palau Sant Jordi / Dani Barbeito

Durante el proceso de consulta sobre este sistema, varios actores del ecosistema plantearon también la cuestión del tamaño de los cuadros en los torneos. En consecuencia, Premier Padel y la FIP han decidido mantener este debate abierto de cara a 2026, con el compromiso de ofrecer una actualización en enero tras continuar las conversaciones con jugadores, promotores y socios.

La introducción del Star Point marca así un nuevo capítulo en la evolución del reglamento del pádel profesional, una respuesta a un debate interno que llevaba tiempo dividiendo opiniones y que ahora se canaliza a través de una fórmula intermedia pensada para ordenar el futuro del circuito.

Carraro, satisfecho

Luigi Carraro aseguró que: "Estamos especialmente satisfechos de que Premier Padel haya escuchado al conjunto del ecosistema y adopte en 2026 un sistema de puntuación innovador respaldado por la FIP, que también se aplicará en el CUPRA FIP Tour. Diseñado para preservar la tradición del pádel y mejorar el bienestar de los jugadores y la previsibilidad televisiva, este avance se alinea además con los objetivos del Comité Olímpico Internacional en materia de innovación deportiva y adaptación a los aficionados