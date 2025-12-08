Revolución 2026: Confirmados Ari y Ustero, Paquito y Guerrero… y un mercado en pleno baile

Ya no hay día tranquilo en el pádel profesional. Después de una semana llena de rumores, se han empezado a confirmar algunas de las parejas que sonaban fuerte y que Sport ha podido confirmar.

Lo más llamativo llega del lado del pádel femenino. La separación de Ari Sánchez y Paula Josemaría derivó en un auténtico carrusel de rumores. La catalana y la extremeña son dos auténticas joyas a las que nadie puede decir que no si reciben su llamada. Tal y como adelantó 'Padelona', la de Reus optó por llamar a Andrea Ustero, una joven de 18 años que ya ha demostrado su gran talento en la pista junto a jugadoras como Ale Alonso y Sofi Araújo, a quien dejará después de las Finals de Barcelona.

Ari Sánchez quería a una zurda a su lado y que defina puntos tras llevar cinco años al lado de Paula, que cumple con este perfil. Sin duda Ustero no es Paula, pero a poco que pase sus días al lado de Sánchez podrá pulir todo aquello que le falta para convertirse en una jugadora más profesional, y más regular en la pista, y más fuerte mentalmente que son un poco sus carencias, expiadas por su enorme juventud.

El entrenador de Ustero, Pablo Aymá, confirmaba que la jugadora tomaba un nuevo rumbo y SPORT pudo confirmar la unión con Ari el próximo año con el único objetivo de alcanzar el número uno que hoy en día ostentan Gemma Triay y Delfi Brea.

Por su parte, Paula Josemaría apunta a que se unirá a Bea González, formando otra pareja temible aspirante a todo en el circuito. De esta manera quedarían libres Claudia Fernández y Sofi Araújo que podrían intentar un 2026 de éxitos juntas, pero esto está por confirmar.

Muchos cambios en el cuadro masculino

SPORT también ha confirmado las nuevas parejas del circuito masculino que adelantó 'pádel y cervezas'. La pareja uno con Coello y Tapia y la dos con Chingotto y Galán no se mueven. Seguirán juntos luchando por ese número uno que parece inalcanzable para el resto del planeta pádel. Tampoco parece que Juan Lebrón y Leo Augsburger opten por separarse ya que han iniciado un proyecto más a largo plazo. Pero ello no es óbice para que sean muchos los jugadores que busquen nuevos compañeros para intentar, al menos, ponerles en aprietos y conseguir estas finales que han estado tan caras en 2025.

Así, Coki Nieto y Mike Yanguas se separan y después de Barcelona y ambos recuperan a antiguas parejas con las que les fue bastante bien. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero ese dicho en el pádel se ha roto en muchísimas ocasiones. El madrileño volverá a juntarse con Jon Sanz, que ya ha adelantado en una entrevista a Mundo Deportivo que Barcelona será su último baile junto a Paquito Navarro.

Coki Nieto y Jon Sanz volverán a unirse en 2026 / Premier Padel

Cabe recordar que Coki y Jon lograron hace un año coronarse en las Finals de Barcelona ganando a Tapia y Coello en una final de infarto que tenían perdida en el segundo set y que remontaron levantando a todos los aficionados de sus asientos en un Palau Sant Jordi lleno.

Por su parte, Mike Yanguas recuperará la pareja con la que alcanzó grandes éxitos, Franco Stupaczuk, formando una dupla temible que puede poner en muchos apuros a cualquier rival que se les ponga por delante.

Paquito Navarro jugará con Fran Guerrero

SPORT puede confirmar que Paquito Navarro, después de que Jon haya decidido volver con Coki, jugará con Fran Guerrero en 2026. El sevillano está viviendo una segunda juventud y, excepto el tropiezo de Dubai, ha obtenido muy buenos resultados al lado del pamplonica con la final de Newgiza y semifinales en el Mundial por parejas de Kuwait y el Major de Acapulco, que se dice pronto.

Fran Guerrero, malagueño de 22 años, no podría tener mejor maestro en la pista que un Paquito que ha conseguido reinventarse a estas alturas de su carrera y que mantiene la ambición intacta y el talento le desborda en sus golpes. Habrá que ver cómo gestiona Fran pasar de tener al lado a un jugador como Momo González, todo calma, sonrisas y cariño, a un compañero emocional, eléctrico y carismático como ninguno que se ha convertido en uno de los personajes más queridos del pádel mundial como es el sevillano.

Otras parejas que se rumorean pero que no están confirmadas son las que podrían formar Momo González junto a Martín di Nenno, una dupla creada por las circunstancias, pero muy a tener en cuenta de cara a eliminatorias de cuartos de final y semifinales, donde tendrían que tener si status permanente. Son dos auténticos trabajadores que pueden convertirse en auténticas pesadillas para sus oponentes, sobre todo en pistas lentas o medias.