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Revancha de Ustero y Sánchez que cortan la racha de 13 finales seguidas de las número uno

La pareja catalana firmó una exhibición de carácter para derrotar a Gemma Triay y Delfi Brea por 7-5, 2-6 y 6-4, con una brillante Andrea Ustero en la definición y una Ari Sánchez decisiva desde la defensa.

Ari y Andrea celebran el pase a la final de Valencia

Ari y Andrea celebran el pase a la final de Valencia / Silvestre Szpylma/Premier Padel

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Angie F.G.

La central del Valencia P1 vivió una semifinal de altísimo nivel que acabó con premio para Ari Sánchez y Andrea Ustero. La pareja catalana logró una de las victorias más importantes de su proyecto al derrotar a Gemma Triay y Delfi Brea, números uno del torneo, por 7-5, 2-6 y 6-4 tras más de dos horas de batalla. Las de Ángel González no ganaban a las número uno desde la final del P1 de Riad, primero torneo de la temporada.

El encuentro respondió a las expectativas desde el primer intercambio. Triay y Brea intentaron imponer el ritmo que les ha llevado a dominar gran parte de la temporada, pero se encontraron con una pareja cada vez más madura y convencida de sus posibilidades. Ari y Andrea supieron resistir los momentos de presión y aprovechar sus oportunidades para llevarse un primer set muy igualado por 7-5.

La reacción de las favoritas no tardó en llegar. Gemma y Delfi elevaron su nivel en la segunda manga, dominaron el juego aéreo y castigaron con dureza cualquier duda de sus rivales para igualar el encuentro con un contundente 2-6.

Con todo por decidir, el tercer set se convirtió en un examen de personalidad. Y ahí apareció la mejor versión de la dupla catalana. Andrea Ustero dio un paso adelante, soltó el brazo sin complejos y encontró numerosos puntos ganadores gracias a una pegada que marcó diferencias en los momentos clave. A su lado, Ari Sánchez volvió a demostrar por qué es una de las jugadoras más inteligentes del circuito. La reusense sostuvo a su pareja desde la defensa, leyó perfectamente los tiempos del partido y lideró tácticamente a un equipo que nunca perdió la fe.

La combinación resultó letal. Mientras Ustero castigaba con potencia, Ari construía cada punto con paciencia y criterio. Así consiguieron abrir una pequeña brecha en el tramo decisivo del set y defenderla hasta cerrar el partido por 6-4.

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Con este triunfo, Sánchez y Ustero se toman la revancha de la reciente final del Italy Major y confirman que son una de las parejas con mayor crecimiento de la temporada. Valencia ya tiene finalistas y lo ha hecho después de presenciar una actuación que refuerza la candidatura de la dupla catalana a pelear por los títulos más importantes del año.

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