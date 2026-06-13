Revancha de Ustero y Sánchez que cortan la racha de 13 finales seguidas de las número uno

La central del Valencia P1 vivió una semifinal de altísimo nivel que acabó con premio para Ari Sánchez y Andrea Ustero. La pareja catalana logró una de las victorias más importantes de su proyecto al derrotar a Gemma Triay y Delfi Brea, números uno del torneo, por 7-5, 2-6 y 6-4 tras más de dos horas de batalla. Las de Ángel González no ganaban a las número uno desde la final del P1 de Riad, primero torneo de la temporada.

El encuentro respondió a las expectativas desde el primer intercambio. Triay y Brea intentaron imponer el ritmo que les ha llevado a dominar gran parte de la temporada, pero se encontraron con una pareja cada vez más madura y convencida de sus posibilidades. Ari y Andrea supieron resistir los momentos de presión y aprovechar sus oportunidades para llevarse un primer set muy igualado por 7-5.

La reacción de las favoritas no tardó en llegar. Gemma y Delfi elevaron su nivel en la segunda manga, dominaron el juego aéreo y castigaron con dureza cualquier duda de sus rivales para igualar el encuentro con un contundente 2-6.

Con todo por decidir, el tercer set se convirtió en un examen de personalidad. Y ahí apareció la mejor versión de la dupla catalana. Andrea Ustero dio un paso adelante, soltó el brazo sin complejos y encontró numerosos puntos ganadores gracias a una pegada que marcó diferencias en los momentos clave. A su lado, Ari Sánchez volvió a demostrar por qué es una de las jugadoras más inteligentes del circuito. La reusense sostuvo a su pareja desde la defensa, leyó perfectamente los tiempos del partido y lideró tácticamente a un equipo que nunca perdió la fe.

La combinación resultó letal. Mientras Ustero castigaba con potencia, Ari construía cada punto con paciencia y criterio. Así consiguieron abrir una pequeña brecha en el tramo decisivo del set y defenderla hasta cerrar el partido por 6-4.

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Con este triunfo, Sánchez y Ustero se toman la revancha de la reciente final del Italy Major y confirman que son una de las parejas con mayor crecimiento de la temporada. Valencia ya tiene finalistas y lo ha hecho después de presenciar una actuación que refuerza la candidatura de la dupla catalana a pelear por los títulos más importantes del año.