Sin respiro: Premier Padel cambia Valladolid por Burdeos con los cuadros ya definidos

Tras la intensa semana vivida en Valladolid, el circuito Premier Padel no concede tregua. Apenas han pasado unas horas desde la final disputada en la Plaza Mayor y los jugadores ya ponen rumbo a Francia, donde desde este martes arranca el Premier Padel Bordeaux P2. El sorteo de los cuadros ya ha definido el camino de los favoritos en un torneo que volverá a reunir a las principales figuras del circuito.

El cambio de escenario es radical. De la emblemática Plaza Mayor vallisoletana se pasa a la Patinoire de Mériadeck de Burdeos, pero la exigencia será la misma en un calendario que sigue apretando a los jugadores con dos P2 consecutivos y prácticamente sin margen para recuperar fuerzas.

Atentos al físico de Chingo y Coello

En el cuadro masculino, Arturo Coello y Agustín Tapia llegan con la moral reforzada tras conquistar el título en Valladolid y con la responsabilidad añadida de defender la corona lograda hace un año en Burdeos. Los números uno debutarán directamente en octavos de final frente a Pol Hernández y Guille Collado o una pareja procedente de la fase previa.

Los segundos cabezas de serie, Fede Chingotto y Ale Galán, iniciarán su participación ante otra pareja de la previa o frente a David Gala y Enzo Jensen, mientras que por la parte baja del cuadro Franco Stupaczuk y Mike Yanguas se medirán a los franceses Boronad y Fontany, invitados por la organización, o a Tino Libaak y Álex Chozas.

Todos los ojos estarán puestos en el estado físico de Fede Chingotto, muy afectado por problemas estomacales en Valladolid, y también Arturo Coello, quien desveló tras la final que también estuvo perjudicado del estómago en el torneo de su casa. Sin apenas tiempo para recuperarse afrontan otro exigente torneo.

También destaca el camino de Juan Lebrón y Leo Augsburger, que arrancarán frente a Javi Barahona y Gonza Alfonso o Mario Ortega y Víctor Ruiz. Si se cumple el ranking, los cuartos de final enfrentarían a Coello/Tapia contra González/Campagnolo, Di Nenno/Navarro frente a Lebrón/Augsburger, Stupaczuk/Yanguas ante Guerrero/Leal y Nieto/Sanz contra Chingotto/Galán.

Los mejores recuerdos para Ustero

En categoría femenina, Burdeos tendrá un significado especial para Andrea Ustero, que regresa al lugar donde levantó en 2025 su primer título de Premier Padel junto a Sofía Araújo, cuando apenas había cumplido los 18 años. Esta vez lo hará como pareja de Ari Sánchez, después de alcanzar la final en Valladolid.

Sánchez y Ustero podrían encontrarse en su estreno con Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo, semifinalistas hace solo unos días en Valladolid, siempre que estas superen antes la primera ronda. Por su parte, las recientes campeonas en la Plaza Mayor, Paula Josemaría y Bea González, debutarán ante Lucía Sainz y Jana Montes o Alix Collombon y Ksenia Sharifova.

Las números uno del torneo, Gemma Triay y Delfi Brea, abrirán su participación frente a la francesa Léa Godallier y Daiara Valenzuela o contra Bea Caldera y Carmen Goenaga. Si no hay sorpresas, los cruces de cuartos enfrentarían a Brea/Triay con Guinart/Virseda, Salazar/Alonso frente a Sánchez/Ustero, Fernández/Araújo contra Icardo/Jensen y Ortega/Calvo ante Josemaría/González.

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Con los cuadros ya definidos, Burdeos toma el relevo de Valladolid en un calendario que no da descanso. El circuito enlaza dos semanas de máxima exigencia y los jugadores deberán gestionar el desgaste físico y mental para seguir peleando por unos puntos que cada vez cobran más importancia en la recta central de la temporada.