La Reserve Cup vuelve a Marbella y estrena competición femenina en una edición más ambiciosa

La Reserve Cup regresará a Marbella del 18 al 20 de junio consolidándose como uno de los eventos más exclusivos y mediáticos del pádel internacional. El torneo, creado por Wayne Boich, volverá a transformar el emblemático Puente Romano Beach Resort en el epicentro del pádel mundial con una propuesta que mezcla competición de élite, espectáculo y lujo.

Después del éxito de su estreno internacional en la Costa del Sol en 2025, la cita marbellí será la segunda parada de las Reserve Cup Series 2026 tras el evento disputado en Miami. La gran novedad de esta edición será la creación de una división femenina independiente, un paso importante en la expansión y crecimiento del torneo.

En el cuadro masculino participarán dos equipos formados por algunas de las mayores estrellas del circuito profesional. Entre los jugadores confirmados destacan Arturo Coello, Agustín Tapia, Alejandro Galán, Miguel Yanguas, Coki Nieto y Javi Garrido, en un formato por equipos que busca potenciar el espectáculo y la rivalidad entre figuras de primer nivel.

La competición femenina contará con seis jugadoras repartidas en dos equipos de tres integrantes. Entre las participantes estarán Delfi Brea, Bea González, Marta Ortega, Alejandra Salazar y Carmen Goenaga. Cada jornada arrancará con un partido femenino y el cuadro tendrá su propia bolsa de premios.

Boich aseguró que la incorporación de la categoría femenina supone “una evolución natural” del proyecto y destacó el nivel de talento que reunirá el torneo. También Jimmy Butler, presidente honorario del evento, celebró el crecimiento de una competición que considera ya una referencia dentro del pádel internacional.

Por su parte, Delfi Brea destacó la ilusión por participar el evento: “Es muy especial formar parte del primer cuadro femenino de la Reserve Cup. Es un gran paso para el torneo y para el deporte. Ya se siente la magnitud de este evento, y poder competir aquí en Marbella junto a las mejores lo hace todavía más emocionante”.

Delfi, contenta con la posibilidad de participar en la Reserve Cup / RRSS

La edición de 2026 volverá a contar con el apoyo de Sierra Blanca Estates como patrocinador principal. Su CEO, Carlos Rodríguez, calificó la edición del año pasado como uno de los acontecimientos deportivos de mayor nivel celebrados recientemente en Marbella, tanto por la calidad deportiva como por el impacto social y mediático generado alrededor del torneo.

Además del espectáculo en pista, la organización promete una experiencia premium con hospitalidad VIP, gastronomía exclusiva, zonas privadas y activaciones especiales para aficionados y patrocinadores. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, celebró el regreso de un evento que refuerza la imagen internacional de la ciudad como destino de referencia para el deporte y el turismo de lujo: “Marbella se siente orgullosa de acoger, una vez más, la Reserve Cup y de dar la bienvenida a los mejores jugadores del mundo a la Costa del Sol. Eventos como este refuerzan nuestra posición como destino internacional de referencia en deporte, turismo y hospitality. Nos alegra especialmente ver el crecimiento continuo del torneo y su regreso a Marbella este año, que aporta una gran energía y visibilidad a la ciudad”.

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La competición tendrá retransmisión internacional a través de diferentes plataformas. En España podrá seguirse mediante Mediaset Infinity, mientras que DAZN ofrecerá cobertura global y ESPN y Disney+ emitirán el torneo en países de Sudamérica como Argentina y Chile. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketmaster