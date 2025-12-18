La Reserve Cup Series, el torneo que reparte más dinero en premios, arrancará en Miami en 2026

La Reserve Cup Series ya tiene fecha y punto de partida para su temporada 2026. El circuito impulsado por Reserve Padel iniciará su nuevo curso en Miami, del 22 al 24 de enero, consolidando su apuesta por un formato global y multiciudad que pretende seguir marcando tendencia dentro del pádel profesional.

Tras un 2025 en el que la Reserve Cup se celebró por primera vez tanto en Miami como fuera de Estados Unidos, con una edición internacional en Marbella, la organización ha decidido volver a confiar en la ciudad de Florida para dar el pistoletazo de salida a una temporada que se adivina ambiciosa, con nuevas sedes nacionales e internacionales que se anunciarán en los próximos meses.

El escenario volverá a ser el espectacular Reserve Miami Seaplane Base, que durante tres días se transformará en una arena de pádel de primer nivel mundial. Jugadores de élite, celebridades y aficionados se darán cita en un evento que combina competición de máximo nivel con una cuidada propuesta de lujo, entretenimiento y estilo de vida.

El mayor premio en un torneo

“El impulso que está viviendo el pádel no se parece a nada que hayamos visto en los últimos años, y la Reserve Cup se ha convertido en una fuerza clave dentro de ese crecimiento”, afirmó Wayne Boich, CEO de Reserve Padel. “La Serie 2026 representa el siguiente capítulo: escenarios más grandes, más ciudades y nuevas oportunidades para mostrar a los mejores atletas del mundo. Nuestra misión siempre ha sido elevar el pádel a un escenario global, y con un nuevo formato competitivo y el mayor prize money en la historia del deporte, esta temporada demuestra lo lejos que ha llegado el pádel y hacia dónde se dirige”.

Jimmy Butler, el presidente honorífico de Reserve Padel, también destacó la dimensión internacional del evento y su impacto en la expansión del pádel. “Si crees que ya has visto pádel, es que aún no has vivido la Reserve Cup”, añadió. “Es increíble ver cómo está creciendo este deporte, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y la Reserve Cup es la prueba de lo global que se ha vuelto el pádel. Miami está a punto de subir el nivel con esta serie de 2026”.

Coello, Tapia, Galán, nieto, Yanguas... cartel de lujo

La Serie 2026 contará con el mayor premio económico en la historia del pádel y enfrentará a dos equipos de élite liderados por capitanes estrella. Entre los jugadores confirmados figuran algunos de los mejores del ranking mundial, como Arturo Coello, Agustín Tapia, Alejandro Galán, Coki Nieto o Miguel Yanguas, en un cartel que garantiza partidos de máxima intensidad y una audiencia global.

Miami será la sede de partida de las Reserve Cup Series / Reserve Cup

Más allá de la competición, la experiencia Reserve Cup volverá a extenderse fuera de la pista. Los asistentes podrán disfrutar de propuestas exclusivas de hospitalidad, como The Reserve Club, un lounge VIP con vistas a la bahía y gastronomía de primer nivel, además de un Food & Beverage Pavilion con una cuidada selección de los sabores más emblemáticos de Miami.

Desde su debut en 2024 hasta su expansión internacional en 2025, la Reserve Cup se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural y en uno de los grandes motores del crecimiento del pádel en Estados Unidos y en el extranjero.