Reserve Cup: Se rompen las reglas con el partido nunca visto

La Reserve Cup ha encontrado la fórmula para convertirse en una competición con un máximo atractivo. El torneo por equipos que se celebrará en Miami ha hecho oficial el cartel de jugadores de su próxima edición y, junto a él, ha lanzado un anuncio que ha sacudido al mundo del pádel: un partido absolutamente inédito, imposible de imaginar en el circuito profesional actual.

El gran reclamo llegará el 23 de enero a las 20.00 horas, cuando Arturo Coello y Federico Chingotto , del Team Reserve, se enfrenten a Alejandro Galán y Agustín Tapia, del Team Miami, en un duelo que ya es histórico antes de disputarse. No solo por los nombres, sino por una circunstancia inaudita: Chingotto jugará en el revés, mientras que Tapia, en principio, lo hará en el drive, intercambiando roles completamente alejados de la lógica competitiva actual. ¡De locos!

Un experimento que sería impensable en Premier Padel o en cualquier torneo oficial, pero que encuentra su espacio natural en la Reserve Cup. El carácter amistoso del evento, su formato por equipos y la libertad táctica que ofrece permiten romper normas no escritas y regalar al aficionado combinaciones que jamás se verían en competiciones oficiales y que le da este punto exótico a la competición nacida en Estados Unidos.

La organización ha desvelado los nombres de los jugadores participantes, confirmando un elenco de primer nivel. En Miami estarán Agustín Tapia, Arturo Coello, Alejandro Galán, Federico Chingotto, Franco Stupaczuk, Mike Yanguas, Jon Sanz, Lucas Bergamini, Fran Guerrero, Javi Leal, Javi Garrido y Gonza Alfonso, un grupo que mezcla estrellas consolidadas, talento emergente y perfiles capaces de ofrecer espectáculo puro.

Para el público, el atractivo es total. Ver a cuatro de los jugadores más determinantes del pádel mundial compartiendo pista en parejas cruzadas, explorando registros distintos y saliendo de su zona de confort es un lujo reservado a muy pocas citas del calendario.

Además, la Reserve ha dado hoy más noticias. Desvelados también los capitanes de los dos equipos que competirán en Miami: El mítico ex jugador de béisbol de los New York Yankees, Derek Jeter, capitaneará el Team Miami mientras que el jugador de los Warriors pero que jugó seis años en los Miami Heat, Jimmy Butler, será el líder de Team Reserve.

Las redes sociales del torneo han sido el escenario elegido para ir calentando el anuncio, generando expectación hasta confirmar este enfrentamiento de fantasía y que será sin duda uno de los grandes atractivos del evento, sin desmerecer al resto de jugadores que aprovechan estos eventos para preparar la temporada que arrana el próximo mes de febrero en Riad.

No obstante, el cartel también deja una ausencia destacada. Juan Lebrón no formará parte de esta edición, una baja significativa por su peso mediático y porque precisamente el año pasado también fue protagonista de un partido inédito donde se enfrentaron el propio Lebrón junto a Tapia frente a Galán y Coello.

Pero la del jugador andaluz es la única ausencia notable del torneo así que el impacto está asegurado. Coello, Galán, Tapia y Chingotto encabezan una cita que vuelve a situar a la Reserve Cup como un evento diferente, capaz de encontrar fórmulas distintas para atraer al público estadounidense que está viendo como el pádel, poco a poco, va penentrando en sus vidas.