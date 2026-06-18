La Reserve Cup Marbella 2026 levanta el telón con el estreno del pádel femenino

La Reserve Cup Marbella presented by Sierra Blanca Estates ya está lista para levantar el telón. El torneo arranca este jueves en las instalaciones de Puente Romano tras la presentación oficial celebrada este miércoles, un acto en el que organizadores, jugadores e instituciones destacaron el crecimiento de una competición que afronta su segunda edición con importantes novedades.

La principal de ellas es la incorporación del pádel femenino al evento, un paso adelante para una competición que busca consolidarse como una de las grandes citas internacionales de este deporte. Durante la presentación, los responsables del torneo insistieron en que la Reserve Cup pretende ser mucho más que una competición deportiva, combinando espectáculo, hospitalidad, entretenimiento y proyección internacional.

El fundador de Reserve Padel, Wayne Boich, recordó los orígenes del proyecto y explicó que la elección de Marbella y Puente Romano respondió a la voluntad de crear una experiencia diferente alrededor del pádel. "Sabíamos que queríamos hacer algo así y, cuando conocimos a Daniel Shamoon y al equipo de Puente Romano, sentimos la confianza de que podíamos crear un evento increíble", afirmó.

El fundador de la Reserve Cup, Wayne Boich, durante su discurso / Reserve Cup

Boich también dejó clara la intención de seguir ampliando la presencia de la marca en la Costa del Sol. "Después del primer evento, tuvimos claro que queríamos crecer en Marbella. No solo con Reserve Cup, sino también con Reserve Clubs", señaló. Además, destacó el nivel de los participantes asegurando que "tenemos aquí con nosotros a los mejores jugadores del mundo y estamos muy agradecidos a todos los que forman parte de este proyecto".

La representante del cuadro femenino, Tamara Icardo, celebró la apuesta por las jugadoras en esta edición. "Para nosotras es muy importante que se apoye el pádel femenino y que podamos formar parte de eventos como este", afirmó la valenciana, quien destacó la oportunidad que supone esta competición para aumentar la visibilidad del deporte femenino.

Tamara, ilusionada con la entrada del pádel femenino en la Reserve Cup / Reserve Cup

La número nueve del ranking FIP también elogió el formato de la competición. "Es un formato muy especial, muy divertido y diferente. Tengo muchas ganas de vivirlo desde dentro", explicó antes de invitar a los aficionados a disfrutar del torneo. "Tengo muchas ganas de que podáis ver y formar parte del pádel femenino durante estos días", añadió.

Por su parte, Daniel Shamoon, propietario de Puente Romano Beach Resort, mostró su satisfacción por acoger nuevamente la competición. "Es un honor recibir de nuevo a Wayne y a Reserve Padel en Marbella", aseguró. Además, destacó que "Puente Romano y Marbella están construyendo el destino perfecto para el pádel", convencido de que esta segunda edición superará el éxito alcanzado en el estreno del evento.

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Yanguas se encuentra como en casa en Marbella, sede de la Reserve Cup / Reserve Cup

El jugador malagueño Mike Yanguas puso en valor la importancia de la ciudad para el desarrollo de este deporte. "Es un placer estar aquí en Marbella. He vivido aquí gran parte de mi vida y es una ciudad muy especial para mí", afirmó. Mientras, la alcaldesa Ángeles Muñoz destacó la consolidación del torneo en la ciudad y aseguró que "hoy podemos decir que es un orgullo ver cómo este evento se ha consolidado". La regidora concluyó defendiendo la idoneidad de Marbella para albergar una cita de estas características: "El deporte está en el ADN de Marbella. Turismo y deporte son una combinación que entendemos perfectamente".