Reserve Cup cierra en Marbella con derrota de Galán/Augsburger y el anuncio de su continuidad hasta 2030

La Reserve Cup Marbella 2026 bajó el telón este viernes en Puente Romano Beach Resort con la victoria del Team Sierra Blanca Estates, que se impuso en la jornada decisiva de una competición de exhibición que este año repartió 700.000 dólares en premios y que tuvo como principal novedad la incorporación del cuadro femenino. La cita marbellí cerró su segunda edición con una última tarde de pádel de alto nivel y con el anuncio institucional de que seguirá en la ciudad durante los próximos cuatro años.

El desenlace llegó tras dos primeras jornadas de igualdad entre el Team Reserve y el Team Sierra Blanca Estates, en un formato por equipos pensado para favorecer la emoción hasta el final. Con el título todavía abierto, la última sesión arrancó con el duelo femenino entre Alejandra Salazar y Tamara Icardo, por parte del Team Reserve, y Ale Alonso y Lara Arruabarrena, por el Team Sierra Blanca Estates, en un encuentro que terminó decidiéndose en el super tie-break.

El pádel femenino, muy presente

La victoria fue para Alonso y Arruabarrena por 4-6, 6-4 y 11-9, en un partido muy competido que confirmó que la entrada de las mujeres en la competición no fue un simple añadido decorativo. El encuentro tuvo ritmo, alternativas y tensión en el marcador, y fue uno de los momentos más sólidos de la jornada en una edición que precisamente había puesto el foco en ese estreno femenino como una de sus grandes bazas. Por cierto, existía también el morbo de ver enfrentarse a las Alejandras quienes se separan a partir del torneo de Málaga.

Pese a las numerosas bajas que tuvo el torneo debido a la carta que recibieron por parte de la FIP donde les advertía que si jugaban la Reserve Cup incumplían algunas norms del contrato firmado con Premier Padel, la realidad es que al final se vio un buen nivel de pádel femenino.

El partido del morbo con la alianza Galán/Augsburger

Después llegó el partido más esperado del día, con Arturo Coello y Javi Garrido -quien sustituyó a Coki Nieto, baja por lesión-, representantes del Team Sierra Blanca Estates, frente a la inédita pareja formada por Ale Galán y Leo Augsburger. Una pareja que todo el mundo quería ver por el morbo de ver juntos a dos jugadores que habían tenido sus más y sus menos hacía unos meses y, por ver a Galán jugando de nuevo en la derecha. También ahí hubo que acudir al super tie-break para resolver el duelo, y la balanza volvió a caer del lado del conjunto Sierra Blanca Estates, que con ese triunfo dejó sentenciado el título antes de que terminara la jornada (1-6, 6-0, 10-6). Galán vio claro que es mejor jugar en el revés y no optar por los experimentos.

Con la eliminatoria ya decidida, el torneo aún mantuvo un último encuentro entre Lucas Bergamini y Gonzalo Alfonso, por parte del Team Reserve, y Jon Sanz y Javi Leal, del Team Sierra Blanca Estates con triunfo para Jon y Javi por -3 y 6-4.

Alcaraz o Busquets, también protagonistas

El ambiente en la grada se sostuvo hasta el final, en una competición construida más desde el espectáculo y la experiencia alrededor de la pista que desde una lógica estrictamente competitiva, y que en esta edición también ha querido reforzar su dimensión social y mediática con la presencia de rostros conocidos como Carlos Alcaraz, Ana Mena, Sergio Scariolo, Patrick Rafter, Sergio Busquets, Carlos Moyà, Dean Huijsen o Dani Ceballos.

En la ceremonia de clausura, Wayne Boich, fundador de Reserve Padel, agradeció el respaldo recibido y subrayó el vínculo del torneo con la ciudad, asegurando que volver a Marbella “siempre es especial”. En la misma línea se expresó Víctor Ruiz, director del torneo, que tuvo un recuerdo para Jimmy Butler, presidente de honor del evento, ausente en esta edición, y quiso poner en valor la predisposición de los participantes: “Siempre lo hacéis fácil para nosotros. Tenemos una relación súper orgánica, se os ve disfrutar y os lo agradecemos de corazón”.

Sergio Busquets no quiso perderse el espectáculo de la Reserve Cup / Reserve Cup

Ruiz también dedicó parte de su intervención a la entrada del cuadro femenino en la competición, destacando el “compromiso, esfuerzo y valentía” de las jugadoras en esta primera experiencia dentro de la Reserve Cup. La apuesta por incluirlas ha sido uno de los principales argumentos de la organización para presentar esta edición como un salto adelante respecto al año pasado.

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El anuncio más relevante de la tarde, en cualquier caso, no tuvo que ver con la pista sino con el futuro del evento. Lisandro Vieytes, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, aseguró que “Marbella está encantada con este evento y por eso podemos confirmar que Reserve seguirá con nosotros los próximos cuatro años”, confirmando así la continuidad del torneo en la ciudad hasta 2030. El edil también afirmó que Marbella es “afortunada” por acoger esta cita y vinculó su celebración con el reciente reconocimiento a la localidad como mejor Ciudad Europea para albergar eventos deportivos, en un cierre muy alineado con el tono promocional que ha acompañado a todo el torneo.