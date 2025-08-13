La Reserve Cup aterriza en Marbella con las estrellas del pádel mundial

La Costa del Sol se prepara para recibir uno de los eventos más exclusivos del calendario de pádel. Del 18 al 20 de septiembre, el resort Puente Romano Marbella será el escenario de la Reserve Cup Marbella, la primera parada internacional de la Reserve Cup Series 2025. El torneo reunirá a las principales figuras del circuito en un entorno de lujo, combinando deporte de élite y experiencias únicas para los asistentes.

Tras su debut en Miami en 2024 y una nueva edición a comienzos de este año en la ciudad estadounidense, la Reserve Cup da el salto a España para consolidar su expansión global. Liderada por su fundador y CEO Wayne Boich, y con la estrella de la NBA Jimmy Butler como presidente honorífico, la cita promete ser uno de los momentos más vibrantes de la temporada.

El evento contará con dos equipos de élite, liderados por capitanes aún por anunciar, y repartirá 500.000 dólares en premios, igualando la cifra de su estreno en Miami. Entre los jugadores confirmados destacan Arturo Coello, Agustín Tapia, Alejandro Galán, Miguel Yanguas, Coki Nieto, Pablo Cardona y Javi Garrido, entre otros.

“Marbella siempre ha sido una ubicación soñada para Reserve Padel. Este torneo es más que una competición: es una experiencia inolvidable, dentro y fuera de la pista”, señaló Wayne Boich. Jimmy Butler, por su parte, destacó la “auténtica pasión por el pádel” que se vive en la ciudad y se mostró convencido de que será “el evento más emocionante” organizado hasta ahora.

El torneo cuenta con el respaldo de colaboradores como Moncayo, Playtomic, Red Bull, Sierra Blanca Estates, Discovery Land Company, Aston Martin o el Ayuntamiento de Marbella. La alcaldesa, María Ángeles Muñoz, subrayó que la cita “situará a la ciudad como un referente internacional” y generará un impacto positivo tanto económico como turístico.

Desde Puente Romano Marbella, su director general, Gonzalo Rodríguez, aseguró que acoger la Reserve Cup supone “un momento significativo para el deporte” y reafirma el compromiso del resort con el pádel, un deporte al que ha estado ligado históricamente.

Además del espectáculo deportivo, el público podrá disfrutar de zonas VIP, gastronomía de alto nivel y activaciones de marca exclusivas. Las entradas saldrán próximamente a la venta, con precios desde 35 euros para el jueves, 40 para el viernes y 45 para el sábado.

Con el Mediterráneo como telón de fondo, la Reserve Cup Marbella se presenta como una cita imprescindible para los amantes del pádel y un escaparate de lujo para la Costa del Sol.