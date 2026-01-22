Reserve Cup 2026: Equipos, formato, horarios y dónde ver el torneo de Miami

La Reserve Cup Series 2026 echa a rodar desde este jueves 22 de enero al sábado 24 en el emblemático Reserve Miami Seaplane Base con dos equipos de élite liderados por capitanes de excepción y la mayoría de las mejores palas del pádel mundial. Se trata de una competición híbrida entre deporte espectáculo y alta competición, con formato por equipos y un prize money récord en torneos del circuito.

¿Qué es la Reserve Cup?

La Reserve Cup es un torneo por equipos de tres días que mezcla alto nivel competitivo con un formato innovador y espectáculo, donde jugadores top del pádel compiten juntos en duplas distintas a lo que se ve en los circuitos habituales. Esta edición inicia una Reserve Cup Series global con eventos en distintas ciudades.

Los capitanes que encabezan los equipos son dos leyendas del deporte estadounidense:

Capitán de Team Miami: Derek Jeter , icono del béisbol.

, icono del béisbol. Capitán de Team Reserve: Jimmy Butler, estrella de la NBA.

Los equipos de 2026 son los siguientes:

TEAM RESERVE

Arturo Coello

Federico Chingotto

Franco Stupaczuk

Fran Guerrero

Javi Leal

Javi Garrido

TEAM MIAMI

Agustín Tapia

Ale Galán

Mike Yanguas

Jon Sanz

Lucas Bergamini

Edu Alonso

Prize Money

Fechas y formato

El torneo se disputa en el Miami Seaplane Base (Miami, FL) del 22 al 24 de enero

Se juega en formato por equipos con dos rosters de jugadores Top:

Dos partidos el jueves y el viernes y tres el sábado , cada uno a dos sets con punto de oro y, si hace falta, super tiebreak.

, cada uno a dos sets con punto de oro y, si hace falta, super tiebreak. Cada día tiene su valor competitivo distinto, con la intensidad acumulándose a lo largo del fin de semana. Así, el primer día vale un punto, el segundo dos y el tercero tres añadiendo de esta manera emoción a la competición.

Partidos anunciados por la organización y horarios (Hora Miami / Hora España).

Jueves 22 de enero

18:00 Miami (00:00 España) – Coello/Garrido vs Galán/Bergamini

– Coello/Garrido vs Galán/Bergamini 20:00 Miami (02:30 España) – Chingotto/Stupaczuk vs Tapia/Sanz

Viernes 23 de enero

18:00 Miami (00:00 España) – Guerrero/Leal vs Yanguas/Alfonso

– Guerrero/Leal vs Yanguas/Alfonso 20:00 Miami (01:00 España) – Coello/Chingotto vs Galán/Tapia

Los partidos del viernes serán en los mismos horarios que los del jueves, pero tiene la excepcionalidad de ofrecer uno de los deulos más esperados del año: Alejandro Galán & Agustín Tapia (Miami) vs Arturo Coello & Federico Chingotto (Reserve). Este choque promete emociones fuertes ya que se verán las dos mejores parejas del mundo enrocadas compitiendo contra sus compañeros en Premier Padel. Pero eso no es todo, en lugar de invertir los binomios de forma natural y cambiar los drives o los reveses, la Reverse Cup ha añadido picante al duelo y se verá a Chingotto jugando en el revés de Coello y Tapia a la derecha de Galán. ¡Hagan apuestas!

Sábado 24 de enero

17.30 Miami (00:00 España) – Chingotto/Leal vs Galán/Sanz

– Chingotto/Leal vs Galán/Sanz 19:00 Miami (01:00 España) – Coello/Stupaczuk vs Tapia/Yanguas

– Coello/Stupaczuk vs Tapia/Yanguas 20:30 Miami (02:30 España) – Partido 3

Última jornada con cierre de la Reserve Cup Series 2026 donde se disputarán partidos con valor competitivo mayor y posible definición del campeón del evento.

Dónde ver la Reserve Cup desde España

La Reserve Cup se podrá ver gratis y en streaming por la plataforma Mediaset Infinity, que ofrecerá todos los partidos en directo.

Noticias relacionadas

Mucho más que pádel

El fin de semana ofrecerá un entretenimiento excepcional, incluida la fiesta posterior al partido de la noche inaugural presentada por Hard Rock Bet el jueves 22 de enero, inmediatamente después de los partidos de la noche y con la actuación estelar de 50 Cent. El 24 de enero, Hard Rock Bet y The Volume llevarán el podcast de Colin Cowherd en directo a Miami antes de la final, consolidando aún más la combinación característica de deporte, cultura y entretenimiento. El torneo de tres días ofrece un programa de comida y bebida totalmente nuevo, con algunos de los restaurantes y marcas más queridos de Miami.