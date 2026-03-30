El representante de Leo Augsburger explota contra Lebrón: "Energúmeno, Sinvergüenza y mal compañero"

Es un ser polémico, que busca siempre la confrontación con jugadores, promotores, directivos... le da igual. Dice lo que piensa sin filtros y cada vez que cuelga alguna storie en su cuenta de Instagram es para generar una nueva polémica.

Es costumbre que Lisandro Borges apele al insulto y defienda a capa y espada a sus jugadores representados como es el caso de Leo Augsburger, Tino Libaak o Álex Chozas. En anteriores ocasiones había insultado a Juan Lebrón, pero nadie imaginaba que sería capaz de seguir haciéndolo después de que se uniera a Leo Augsburger, una pareja que se juntó con el claro objetivo de llegar a ser número uno.

En los tres torneos anteriores, parecía que el carácter de Lebrón, muy fuerte y duro en los banquillos con sus compañeros, se había aplacado y estaba dominando sus cabreos cuando las cosas no salen en la pista. Pero en las semifinales del P1 de Miami, el Lobo encendió de nuevo la mecha y acusó a su compañero Augsburger de los males de la pareja y le dijo que "no quieres ganar", entre otras cosas tras haber ganado el primer set y ver como se les estaba escapando el segundo. Finalmente acabaron perdiendo el partido ante Tapia y Coello por 5-7, 6-3 y 6-2.

Lebrón y Augsburger perdieron ante Coello y Tapia / Silvestre Szpylma/Premier Padel

No tardó en reaccionar el manager de Leo en redes sociales: "¿No quieres Ganar?? Te ganó todo el 1 set porque vos no definís un solo punto. Energúmeno, sinvergüenza y mal compañero te mereces quedar solo!", escribía una storie acompañada de la discusión en el banquillo entre Lebrón, Augsburger y Gómez Silingo, el entrenador.

También en un speach en Instagram mandándole un mensaje a Lebrón aseguró que "Vos sois algo que le hace muy mal al pádel y a todos los compañeros que tienes a tu lado, como destruiste el año pasado no solo a tu coach, Pozzioni sino que te cansaste de faltar al respeto a Stupaczuk", dice de entrada.

"Lo que hiciste en el tercer set es imperdonable. Te burlaste de tu entrenador, de tu compañero, de la gente que pagó la entrada, de la gente que lo vio por televisión y quedó claro el tipo de persona que sois", dijo antes de empezar a insultar a Lebrón.

"Eres un indivíduo nefasto. No sé como lo vas a hacer para disculparte con Leo. Se te escucha decir en el banquillo que Leo no quería ganar. Cómo puedes ser tan singvergüenza", le dice.

Advertencia si quiere ganar el número uno

Borges considera que a Lebrón se le están acabando las oportunidades de encontrar compañeros: "Creo que si pierdes a Leo no sé con quién vas a jugar pero el número uno del mundo no lo vas a pelear más. Sin un Leo, sin un Galán y sin un Tapia jamás podrás volver a ser el número uno del mundo".

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Siguiendo con este mensaje dirigido a Lebrón, Borges le dice: "No seas tontito, más de lo que ya has demostrado ser, y sé respetuoso con la gente, con tu equipo y con tu compañero porque lo que hiciste hoy es una falta de respeto pocas veces vista. Le quitaste la posibilidad a Leo de alcanzar una nueva final solamente por un capricho. Tiraste a la basura un partido, un torneo y mucho esfuerzo de Juanma, Gómez Silingo y Leo", sentenció.