Remontada y nuevo título para las número uno Triay y Brea

Madrid estaba preparado para asistir a la mejor final posible del cuadro femenino. Pareja número uno contra pareja número dos. O lo que es lo mismo, Gemma Triay y Delfi Brea contra Bea González y Paula Josemaría. Y como se preveía, fue un partido igualado definido por detalles a favor de las número uno, las nuevas campeonas del Madid P1.

Bea y Paula llegaban a la final después de una remontada histórica ante Martina Calvo y Claudia Fernández donde tuvieron que remontar un 5-0 en el tercer set para poder ganarse la plaza del domingo. Las uno no tuvieron tanta batalla en pista el sábado ante Ari Sánchez y Andrea Ustero.

Entraron a la final más concentradas Gemma y Delfi mientras que a Bea y Paula se las veía más erráticas, querían acelerar los puntos, ganarlos sin trabajar lo suficiente, estaban precipitadas y lo pagaron con una rotura nada más amanecer la final.

Pero ya se ha visto que en esta pista los breaks y contrabreaks están a la orden del día. y del 2-0 se pasó al 2-2 después de que las pupìlas de Gilardoni empezaran a buscar más el peloteo y a conseguir más winners que errores con un pádel más consistente.

Pero las número uno volvían a ponerse por delante en el quinto juego con otra rotura y a partir de ahí, Paula Josemaría empezó a encontrar estos golpes escondidos desarbolando a sus rivales para poco a poco recuperar la iniciativa en la pista y en el marcador.

Bea y Paula pegan primero

Tal y como deseaba la grada, se llegó a un tenso tie break que acabó por llevarse la pareja española. Sin duda las fuerzas estaban sumamente equiparadas en ambos lados de la red. Gemma y Delfi con un pádel más ordenado, ortodoxo, mientras que Bea y Paula con un juego mucho más anárquico, con mucho movimiento, pero con golpes certeros e insalvables para las rivales.

Arrancó el segundo parcial y seguía instalada la igualdad en el 20x10. Era muy difícil hacer predicciones porque ambas parejas estaban sumamente concentradas en su juego sin dar chances a sus rivales. Fue en el quinto juego cuando Bea y Paula lograban el primer break de este segundo set con un punto donde la suerte de la cinta se decantó del lado de la extremeña.

Cambio de tendencia

Triay y Brea apretaron los dientes y se encontraron con un contrabreak a favor más por errores de sus rivales que por sus aciertos. Pero así es el pádel. Fue a partir de ese momento cuando hubo un cambio de tendencia en el partido con las número uno mucho más aguerridas y consiguiendo un winner tras otro. Ello se tradujo en un bache para Bea y Paula que vieron como se les esfumaba la oportunidad de sentenciar la final y se obligadas a disputar un tercer set.

Lograron ponerse por delante las número uno después de varias oportunidades en el primer servicio de sus rivales. Estaban en modo de aviso. Fue un poco más tarde, en el segundo. Y a partir de ahí ya no se dejaron intimidar por los fogonazos de rendimiento de Bea y Paula. Fueron a lo suyo, a trabajar y convencidas de que poco a poco se daría el resultado esperado.

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Y así fue, salvando tres bolas de break y rompiendo el servicio de las rivales con 5-3, como conseguían un nuevo título, el sexto de esta temporada y el 18º desde que unieron fuerzas tras ganar por 6-7 (5), 6-3 y 6-3 a las número dos y volver a distanciarse en la lucha por el número uno.