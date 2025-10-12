Remontada histórica con correctivo de Chingalán a los número uno

¿Cuántas bocas habrá acallado este domingo Fede Chingotto? Menuda final se marcó el argentino en el Oysho Milano P1 Premier Padel. Es un jugador de diez, incombustible, incansable, llega donde es imposible llegar, se atreve a pegarle a la bola, gana puntos con un smash inalcanzable incluso para Arturo Coello con sus apenas 170 centímetros de altura. ¿Quién decía que no es jugador para ser número uno? ¿Quién decía que no es compañero para Galán? ¿Quién criticaba su juego?... Desde este domingo ya nadie podrá volver a poner en duda a este increíble jugador.

Y no podrá porque fue Fede Chingotto quien llevó a Alejandro Galán a un nuevo título, el sexto de esta temporada, y a un nuevo triunfo, el tercero, ante los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia (2-6, 6-3 y 6-0). Chingalán logró lo que parecía imposible, remontar ante los Goldenboys y endosarles en el tercer set un 6-0, algo histórico puesto que jamás desde que se unieron Agus y Arturo habían recibido tal revés en su palmarés.

Pero la victoria no se empezó a gestar desde el inicio de la final. Ni mucho menos. Y es que en el primer set Coello y Tapia estaban a un estado superior y Galán absolutamente desactivado del partido. El repaso fue contundente ya desde el tercer juego cuando los número uno lograban romper el servicio de Chingalán. Se complicaba mucho el título y con ello las opciones de acercarse al objetivo de luchar por la cima mundial.

Cambio de paradigma total

Jorge Martínez desde el banquillo intentaba alentar a los suyos y buscar soluciones para intentar darle la vuelta al marcador. Arrancaron el segundo set y nada parecía cambiar cuando Tapia y Coello se ponían de entrada con dos bolas de break. Pero ahí Chingotto tomó el mando, salvaron la situación para llevarse el juego y fue en ese momento cuando hubo un cambio de inflexión total en el partido.

Dicen que las crisis van por barrios y en esta ocasión Galán y Chingotto dejaron atrás sus problemas y los trasladaron al otro lado de la red. Buscando el centro, con cambios de ritmo, con Ale arriesgando en la red y Fede salvando todas y cada una de las bolas que le llegaban con toda la mala intención del otro lado, construyeron ese pádel que desactivó por completo a los número uno para poner el 3-0 en un abrir y cerrar de ojos.

"Quiero presencia, autoridad sin apurarse", le decía Arturo a Agustín para afrontar el resto del set. Pero Chingalán siguió apostando por jugarles por el pasillo central y poco a poco se adueñaron del partido hasta empatar el duelo.

Llegaba la parte decisiva del partido pero Chingotto estaba desatado y Galán definía todo lo que su compañero le preparaba para conseguir lo nunca visto: endosarle un 6-0 a un Coello y Tapia desconocidos, desaparecidos, que bajaron la cabeza y solo les quedó aplaudir a sus rivales y marcharse para casa. Jamás habían saldado un set sin ganar ningún juego y los número dos ya pueden presumir de haberlo conseguido después de salvar infinitas bolas de break para seguir adelante impolutos.

"No sé que tiene Italia pero nos sienta muy bien. Coello y Tapia nos llevan al límite, nos hacen mejores. Pero al lado tengo al mejor, Jorge (el entrenador) también y sacan al mejor Fede que hubo nunca. Gracias a mi equipo y a Ale por confiar en mí", aseguraba un Chingotto absolutamente feliz.

"No sé si volverá a pasar un partido como este, un tercer set como este ante Arturo y Agus. Nosotros nos enfocamos en ser mejores cada día con las dificultades que tiene una temporada con tanto torneo. Pero cada semana enfrentarnos a los mejores es lo que tiene, tratar de exprimirnos un poquito más y sacar lo mejor de nosotros. Chingo no es el MVP del partido, es el MVP de la vida. Es un genio y cuando las cosas iban mal y nos hemos tenido que decir de todo para cambiar un poquito las sensaciones, como hemos abierto la cabeza para tratar de lograrlo es nuestra seña de identidad. Buscar las opciones aunque esté cuesta arriba la situación", así definía Galán a la pareja campeona del Milano P1.