Los regresos más esperados en el P1 de Madrid

El Madrid P1, pese a que no es un Major, son muchos los jugadores que lo tienen marcado en rojo en sus agendas. Muchos porque Madrid es la ciudad donde nacieron, pero la mayoría porque se trata de su ciudad de acogida, donde residen y practican el pádel cada día. Es por ello, que todos aquellos jugadores y jugadoras que llegaron al final del primer tramo de esta temporada con problemas físicos, han aprovechado estas cuatro semanas de descanso para recuperarse y poder regresar al 100% a la cita madrileña que abre paso a la segunda mitad de un año apasionante.

La vuelta a la pista más notable es la de Jon Sanz. El jugador navarro tuvo muy mala suerte en el Málaga Premier Padel y se lesionó el tobillo derecho durante el calentamiento lo que le apartó de las pistas "unas semanas" y no podo estar en el P1 Costa Brava. Jon pudo disputar apenas tres juegos en los octavos de final del torneo malagueño que le enfrentaba junto a Momo González a los hermanos Nuno y Miguel Deus y decidió retirarse ya que sus condiciones físicas no le permitían moverse por la pista.

El parón veraniego le vino de perlas a Sanz y tras ser sustituido por Edu Alonso en el Costa Brava Tarragona P1, en Madrid regresará de nuevo al lado de Momo González con el claro objetivo de consolidarse en las semifinales de los torneos, instancia que solo han alcanzado esta temporada en Buenos Aires por lo que se ha convertido en el primer reto de ambos en este 2025.

Se nota que Jon ya está completamente recuperado de su lesión porque incluso ya bromea en redes sociales. El navarro estuvo entrenando con Bea González y advierte a su compañero Momo que "si tardas mucho en volver igual tienes competencia".

Jairo Bautista y Javi Garrido, listos para Madrid

Precisamente Edu Alonso también ha visto como su pareja, Jairo Bautista, ya está al 100% para volver a competir a su lado y tras ausentarse del Costa Brava Tarragona P1 no duda en que está preparado para darlo todo en Madrid: "Tres semanas de recuperación y trabajo para volver al 200%", dice el malagueño afincado en Madrid.

También Javi Garrido regresa al 20x10 en Madrid. El cordobés decidió no participar en el torneo de Tarragona de finales de julio para superar una lesión que le impedía estar al 100%: "Tras el partido de ayer en Malaga me hice unas pruebas medicas de un problema que llevo arrastrando todo el año y desgraciadamente no podré participar en Tarragona", explicó Javi en su momento. "Toca parar y recuperarme bien para volver al 100% en septiembre y poder darlo todo en la segunda parte del año", añadió.

Pues con el P1 de Madrid llega septiembre y Javi Garrido jugará al lado de su sexta pareja este año, el argentino Juan Cruz Belluatti, a la espera de que se recupere su pareja 'oficial' Tino Libaak, que sigue sin poder volver al 20x10 a causa de sus problemas en la zona lumbar de la espalda.

Ya ha demostrado que está recuperado, pero Lucho Capra volverá a lo grande en la cita madrileña después de seis meses de baja por una rotura de menisco. El zurdo argentino ha pasado por la peor situación de su carrera deportiva pero su grave lesión ya es historia y la próxima semana estará en Madrid jugando al lado de Aimar Goñi, jugador que le acompañó la semana pasada para disputar el FIP Silver de La Isla de La Palma donde lograron ganar el título.

"No saben lo que supone el poder volver a competir, después de tantos meses de lucha, y hacerlo así, consiguiendo ganar esta final en esta preciosa isla!!", reconocía el jugador argentino quien espera poder hacer un buen papel en Madrid al lado del joven jugador navarro.

Cuatro regresos importantes que sin duda darán un plus de competitividad al Premier Padel Comunidad de Madrid P1 que arranca el 2 de septiembre y coronará a sus campeones el 7 de ese mismo mes.

Quien no llega a tiempo para jugar el torneo madrileño es Sanyo Gutiérrez. El ex número uno del mundo sufre una rotura en el tendón del epicondilo del codo derecho que ya le impidió jugar en Tarragona y que no le permitirá estar en Madrid.