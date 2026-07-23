Del regreso de las Lupitas a dos 'colegialas' que pisan fuerte: así se presentó el intercambio de parejas del verano

El baile de parejas que estrenará el Premier Padel P1 de Pretoria ya tiene banda sonora e, incluso, un guion cinematográfico. Aunque las inscripciones del torneo ya habían desvelado hace días que Martita Ortega y Sofi Araújo volverían a jugar juntas y que Claudia Fernández y Martina Calvo formarían una de las parejas más prometedoras del circuito, ambas uniones esperaban el momento perfecto para hacerse oficiales. Y ese momento llegó con dos presentaciones tan diferentes como originales.

Porque este no ha sido un simple intercambio de parejas. Tras separarse al término del Andalucía Málaga P1, Martita y Martina intercambiaron compañeras en un movimiento que también implicó a Claudia Fernández y Sofi Araújo. Un auténtico "enroque" entre dos duplas que aspiran a dar un salto de calidad en la segunda mitad de la temporada.

El regreso de las Lupitas no era algo que entrara en las apuestas del pádel, pero las circunstancias han hecho que estas dos jugadoras ya veteranas vuelvan a unir sus caminos. El apodo con el que se bautizaron en su día a Martita Ortega y Sofi Araújo vuelve a cobrar vida después de una primera etapa en la que dejaron grandes sensaciones. Para anunciar su reencuentro eligieron un divertido vídeo al ritmo de 'Hay Lupita', el tema del artista dominicano Lomiiel que terminó dando nombre a esa rocosa pareja en su día.

En la publicación, ambas prometen ofrecer su mejor versión en esta segunda etapa juntas. Un trabajado vídeo en el que tampoco pasa desapercibido un pequeño detalle: Martita aparece entrenando con la camiseta de la selección española, un guiño a los recientes campeones del mundo.

Dos 'colegialas' con mucho futuro

Si el regreso de las Lupitas apeló a la nostalgia, la presentación de Claudia Fernández y Martina Calvo apostó por el humor. Las dos jugadoras, de apenas 20 y 18 años respectivamente, se rieron de su juventud recreando una escena de colegio. Sentadas en clase, se comunican lanzándose una nota de papel en la que terminan sellando su nueva unión, en un vídeo fresco, natural y muy acorde con la personalidad de dos de las mayores promesas del pádel mundial.

El mensaje no podía ser más claro. Si hasta hace poco eran consideradas las jóvenes del futuro, ahora ambas ya son una realidad consolidada dentro de la élite. Claudia es una de las jugadoras más regulares del circuito y Martina ha irrumpido con fuerza en 2026, confirmando que está preparada para competir de tú a tú con las mejores. Además, tanto la madrileña como la navarra tienen algo en común, una madurez tanto en el juego como en su personalidad que les convierte en jugadoras muy peligrosas.

Ahora llegará el momento de comprobar si la química mostrada en las redes sociales se traslada también a la pista. Pretoria será el primer examen para el regreso de las Lupitas, que parten como pareja cinco, y para la nueva generación formada por Claudia Fernández y Martina Calvo quienes en su caso serán pareja cuatro, una gran ventaja en el cuadro.

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Dos proyectos muy distintos, pero con un mismo objetivo: hacerse un hueco entre las mejores parejas del mundo y pelear por los grandes títulos en lo que resta de temporada.