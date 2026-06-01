Redsport celebra 20 años liderando la innovación en las pistas de pádel

Redsport, marca de AFP Courts especializada en la construcción de pistas de pádel, celebró su vigésimo aniversario en el Padel World Summit 2026 reafirmando su apuesta por la innovación tecnológica y presentando una nueva estrategia de crecimiento global orientada al pádel profesional.

La compañía convirtió su presencia en la feria celebrada en Barcelona en mucho más que una exposición comercial. Bajo el lema “De la infraestructura deportiva a un nuevo concepto de negocio”, Redsport reunió a distribuidores, inversores y profesionales de la industria para mostrar cómo la tecnología puede convertirse en un factor diferencial para mejorar tanto el rendimiento deportivo como la rentabilidad de las instalaciones.

Momento del acto de celebración en el Padel World Summit / Redsport

Durante los tres días del evento, AFP Courts ocupó el stand B450 y la pista número 5 del recinto, donde los visitantes pudieron conocer de primera mano las últimas innovaciones desarrolladas por la empresa. El objetivo era demostrar sobre el terreno el impacto que tienen la ingeniería y los avances tecnológicos en la experiencia de juego y en la gestión de los clubes.

Uno de los momentos más destacados fue la celebración del acto “Redsport – 20 Years of High-Tech Padel Courts”, celebrado el 27 de mayo. El encuentro sirvió para repasar la trayectoria de la compañía y presentar las líneas maestras de su nueva etapa de expansión internacional.

Redsport contó con un gran número de asistentes / Redsport

La gran novedad presentada en el Summit fue la nueva PWS Padel Court, una pista creada específicamente para el evento. Su principal singularidad radica en la integración de dos conceptos de competición en un mismo espacio, combinando la adidas HIGH Competition Court y la Redsport PRO Competition Court para mostrar distintos niveles de personalización y desarrollo tecnológico.

Según la empresa, esta propuesta permite visualizar cómo la innovación aplicada al diseño, los materiales y la construcción influye directamente en el rendimiento de los jugadores y en la experiencia global de los usuarios. Una filosofía que ha guiado el trabajo de AFP Courts durante las últimas dos décadas.

En este nuevo ciclo estratégico, la compañía pone el foco en soluciones de alto valor añadido frente a las propuestas de bajo coste que proliferan en el mercado. Para ello apuesta por desarrollos propios como los sistemas constructivos optimizados IFS®, tratamientos anticorrosión de alta durabilidad, estructuras certificadas, césped técnico de alto rendimiento y sistemas profesionales de iluminación LED.

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Redsport cuida todos los detalles / Redsport

Además, el Padel World Summit sirvió como escenario para el lanzamiento de nuevos productos destinados a impulsar su crecimiento internacional, entre ellos la Redsport PRO Competition, el césped RED AFP Turf y los sistemas de iluminación RS PRO Lighting Pillars. Con estas novedades, la firma busca ampliar su red de distribución y consolidarse como uno de los referentes tecnológicos en el desarrollo de infraestructuras para el pádel a nivel mundial.