Récord histórico de asistencia en un partido de pádel en el Buenos Aires Premier Padel P1

El pádel volvió a demostrar su crecimiento imparable este sábado en el Buenos Aires Premier Padel P1 2026. Al margen del espectáculo deportivo vivido en las semifinales, que fue mucho y del bueno, la gran noticia llegó en las gradas del Parque Roca, donde se registró el mayor récord de asistencia de la historia del pádel con 16.920 espectadores.

La cifra supera el anterior récord, conseguido precisamente en la edición de 2025 del torneo argentino y en el mismo escenario, cuando 16.156 aficionados llenaron las tribunas para disfrutar de las semifinales. En apenas un año, el evento bonaerense ha vuelto a elevar el techo de público del pádel profesional y confirma la pasión que vive Argentina por este deporte.

De esta manera, el podio histórico lo completan, como decimos, el Buenos Aires Premier Padel P1 2025 con 16.156 espectadores y el World Padel Tour Master Final 2023, disputado en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que reunió a 15.779 personas.

El ranking de mayores asistencias lo completan las Qatar Airways Premier Padel Finals 2024, celebradas también en el Palau Sant Jordi con 14.583 espectadores, y el Comunidad de Madrid Premier Padel P1 2024, disputado en el WiZink Center ante 14.028 aficionados.

El Top 5 de los torneos con más asistencia

Buenos Aires Premier Padel P1 2026 (Parque Roca, Buenos Aires): 16.920 espectadores Buenos Aires Premier Padel P1 2025 (Parque Roca, Buenos Aires): 16.156 espectadores World Padel Tour Master Final 2023 (Palau Sant Jordi, Barcelona): 15.779 espectadores Qatar Airways Premier Padel Finals 2024 (Palau Sant Jordi, Barcelona): 14.583 espectadores Comunidad de Madrid Premier Padel P1 2024 (WiZink Center, Madrid): 14.028 espectadores

Sin duda este nuevo récord logrado en el P1 de Buenos Aires refleja el crecimiento que cada año experimenta el pádel profesional y la afición a este deporte ya muy consolidado en países como España o Argentina, pero que también está notando el aumento de su 'intromisión' en el mundo deportivo en otros muchos países.

Sin embargo, el ambiente vivido en Parque Roca durante toda la jornada volvió a confirmar que Argentina sigue siendo una de las grandes capitales mundiales de este deporte y que Premier Padel debería plantearse disputar algún torneo más en el país sudamericano o incluso un Major.

Son muchos los jugadores que lo reclaman, ya no solo los argentinos, que lógicamente quieren más competiciones 'en casa' sino también jugadores españoles como Paquito Navarro.

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En un post en sus redes sociales, donde el andaluz se despide del torneo tras caer en cuartos de final en el último partido al lado de Fran Guerrero, escribió: "@premierpadel qué más necesitáis para hacer al menos 1 torneo más aquí? Da igual dónde: Córdoba, Mendoza, Mardel… cualquier lugar lo vamos a llenar. El año que viene queremos otro torneo LPQOP!!!!!!".