La rebelión de los ‘segundones’ en Premier Padel: ¿2026, año del sorpasso?

El pádel mundial vive una situación inédita. Los números uno siguen ocupando el trono del ranking FIP, pero el circuito empieza a respirar un aire distinto. La autoridad ya no parece tan incontestable y las parejas número dos han dejado de perseguir para empezar a imponer. Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino y Bea González y Paula Josemaría en el femenino han convertido 2026 en una auténtica declaración de guerra al poder establecido.

Los datos son demoledores. Ambas parejas han conquistado cinco de los ocho torneos disputados esta temporada, lideran la Race 2026 y han reducido la distancia respecto a los líderes del ranking. Lo más llamativo no es solo la cantidad de títulos, sino la sensación de dominio con la que los están logrando. Ya no son simples aspirantes: son amenazas reales.

En categoría masculina, Chingotto y Galán han firmado una temporada espectacular. Campeones en Gijón, Miami, NewGiza, Asunción y Buenos Aires, finalistas en Riad, semifinalistas en Bruselas y cuartofinalistas en Cancún. Un balance que asusta y que tiene un detalle todavía más significativo: todas sus finales ganadas han sido ante Arturo Coello y Agustín Tapia, excepto la de NewGiza, donde los números uno no participaron y sus 'víctimas' en la final fueron Franco Stupaczuk y Mike Yanguas.

Galán y Chingotto amenazan el número uno de Coello y Tapia / Mariano Castro / PREMIER PADEL

La lectura es contundente. Chingalán ya no necesita esperar un tropiezo ajeno. Está venciendo directamente a los reyes del circuito. Y además lo está haciendo desde una identidad muy clara: el vértigo ofensivo de Galán combinado con la inteligencia táctica y la fe competitiva de un Chingotto demostrando que ambos atraviesan probablemente el mejor momento de sus carreras. Detrás, la mano de Jorge Martínez ha conseguido construir una pareja mucho más madura mentalmente y con más recursos para soportar la presión de las grandes finales.

Un calco para Bea y Paula

En el cuadro femenino, la historia es casi calcada. Bea González y Paula Josemaría han enlazado cinco títulos consecutivos —Miami, NewGiza, Bruselas, Asunción y Buenos Aires— estableciendo un récord absoluto en Premier Padel. A ello añaden una final en Cancún, semifinales en Gijón y cuartos en Riad.

Y aquí aparece otra coincidencia reveladora: todos esos títulos llegaron derrotando a Gemma Triay y Delfi Brea. Un duelo repetido hasta la saciedad que empieza a dibujar una jerarquía cada vez más marcada. La dupla formada por Bea y Paula ha encontrado una fórmula letal: agresividad, velocidad y una conexión emocional que las hace crecerse en los momentos decisivos. Claudio Gilardoni ha logrado ensamblar un equipo que juega con una confianza casi inquebrantable.

Paula y Bea están en su mejor momento / Premier Padel

Las vidas paralelas entre ambas parejas son imposibles de ignorar. Los dos proyectos comparten patrón: talento diferencial, entrenadores con experiencia, una estructura sólida y, sobre todo, la convicción de que el dominio de los números uno puede romperse. Porque el gran cambio de 2026 no está únicamente en los resultados, sino en el factor psicológico.

Por primera vez en años, los líderes sienten el aliento constante de sus perseguidores. Coello y Tapia, así como Gemma y Delfi, ya no llegan a las finales con esa sensación de superioridad aplastante que les acompañaba en temporadas anteriores. Ahora hay dudas, presión y una amenaza tangible. Cada derrota pesa más porque enfrente no hay una sorpresa puntual, sino un rival que se está acostumbrando a ganarles. Sienten el aliento en el cogote y la presión es inevitable.

Mucha distancia respecto a las demás

El circuito, además, empieza a dividirse en dos velocidades. Las parejas uno y dos de ambas categorías se están escapando en puntos y sensaciones respecto al resto de perseguidores. Hoy por hoy, el pádel parece reducido a un pulso entre gigantes. Nadie más logra sostener el ritmo competitivo de estas cuatro duplas, que han elevado la exigencia a un nivel estratosférico.

Si echamos un ojo a los números, que siempre son fríos pero delatadores, vemos que la distancia entre Coello/Tapia y Chingotto/Galán es de 4.720 puntos mientras que la pareja tres Lebrón/Augsburger está a 23.500 puntos de Chingalán y Yanguas/Stupaczuk, a 23.720. Un mundo inalcanzable a día de hoy.

Menos escandaloso en el cuadro femenino

Quizás en el cuadro femenino podríamos hablar de las posibilidades de Ari Sánchez y Andrea Ustero de añadirse a este selecto grupo, pero de momento, tras ganar en Riad y llegar a la final en Gijón, parece que su techo son las semifinales donde están siempre la uno o la dos para barrarles el pase a la final.

La distancia entre Triay/Brea y González/Josemaría es en estos momentos de 5.280 puntos mientras que Ari y Andrea están a 9.660 y Claudia Fernández y Sofi Araújo a 11.140, respectivamente, de la pareja dos.

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La pregunta ya no es si habrá pelea por el número uno. La pregunta es si el sorpasso ya está en marcha y los actores secundarios pueden romper con la tradición y convertirse en los protagonistas del circuito. Antes de las vacaciones de verano entramos en una etapa con muchos puntos en juego que serán determinantes de cara al futuro del ranking.