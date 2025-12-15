Ranking Premier Padel: Así queda la clasificación después de las Barcelona Finals

Las Premier Padel Barcelona Finals, último torneo del año puntuable para el ranking FIP, llegó a su fin y Arturo Coello y Agustín Tapia se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para Bea González y Claudia Fernández.

La última actualización del ranking FIP queda ya definida para el año que viene después de que se llegara al torneo barcelonés con los números uno decididos tanto en categoría masculina como femenina.

Brea, TRiay, Tapia y Coello han sido los mejores del año / Silvestre Szpylma/Premier Padel

De esta manera, Coello y Tapia cierran la temporada como líderes del ranking mientras que Gemma Triay y Delfi Brea, se van de vacaciones cumpliendo el objetivo que las llevó a juntarse como pareja, conseguir el número uno. Destaca la entrada de Leo Augsburger en el Top 10 en detrimento de Jon Sanz que baja a la undécima posición.

Así queda el ranking FIP masculino después de las Barcelona Finals:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 19.800 Arturo Coello (ESP): 19.800 Alejandro Galán (ESP): 17320 Federico Chingotto (ARG): 17320 Franco Stupaczuk (ARG): 7905 Juan Lebrón (ESP): 7845 Jorge Nieto (ESP): 6322 Miguel Yanguas (ESP): 6322 Paquito Navarro (ARG): 6115 Leo Augsburger: 5155

Así está el ranking FIP femenino después de las Barcelona Finals:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 18060 Delfina Brea (ARG): 18060 Ariana Sánchez (ESP): 14720 Paula Josemaría (ESP): 14720 Claudia Fernández (ESP): 13040 Beatriz González (ESP): 13040 Sofía Araújo (POR): 7030 Andrea Ustero (ESP): 6625 Marta Ortega (ESP): 6435 Tamara Icardo (ESP): 6050

Pocos cambios en el ranking femenino donde se mantienen las mismas jugadoras en el Top 10 respecto a la última clasificación donde Delfi Brea tse corona como número uno también a nivel individual empatada a puntos con Gemma Triay mientras que lo mismo sucede con Bea González que asciende una posición y es quinta, posición que comparte con Claudia Fernández.

Tapia y Coello bromean con sus trofeos de número uno / Mariano Castro/FIP

Estas clasificaciones será con las que arrancarán los jugadores la temporada 2026 donde de nuevo se espera un año apasionante de pádel con duras batallas para conquistar el número uno y que estará marcada por los múltiples cambios de pareja.