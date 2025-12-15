Ranking Premier Padel: Así queda la clasificación después de las Barcelona Finals
Así ha quedado el ranking de la FIP en 2025 después de la disputa del Masters donde Coello y Tapia así como González y Fernández se han proclamado campeones.
Angie F.G.
Las Premier Padel Barcelona Finals, último torneo del año puntuable para el ranking FIP, llegó a su fin y Arturo Coello y Agustín Tapia se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para Bea González y Claudia Fernández.
La última actualización del ranking FIP queda ya definida para el año que viene después de que se llegara al torneo barcelonés con los números uno decididos tanto en categoría masculina como femenina.
De esta manera, Coello y Tapia cierran la temporada como líderes del ranking mientras que Gemma Triay y Delfi Brea, se van de vacaciones cumpliendo el objetivo que las llevó a juntarse como pareja, conseguir el número uno. Destaca la entrada de Leo Augsburger en el Top 10 en detrimento de Jon Sanz que baja a la undécima posición.
Así queda el ranking FIP masculino después de las Barcelona Finals:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 19.800
- Arturo Coello (ESP): 19.800
- Alejandro Galán (ESP): 17320
- Federico Chingotto (ARG): 17320
- Franco Stupaczuk (ARG): 7905
- Juan Lebrón (ESP): 7845
- Jorge Nieto (ESP): 6322
- Miguel Yanguas (ESP): 6322
- Paquito Navarro (ARG): 6115
- Leo Augsburger: 5155
Así está el ranking FIP femenino después de las Barcelona Finals:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 18060
- Delfina Brea (ARG): 18060
- Ariana Sánchez (ESP): 14720
- Paula Josemaría (ESP): 14720
- Claudia Fernández (ESP): 13040
- Beatriz González (ESP): 13040
- Sofía Araújo (POR): 7030
- Andrea Ustero (ESP): 6625
- Marta Ortega (ESP): 6435
- Tamara Icardo (ESP): 6050
Pocos cambios en el ranking femenino donde se mantienen las mismas jugadoras en el Top 10 respecto a la última clasificación donde Delfi Brea tse corona como número uno también a nivel individual empatada a puntos con Gemma Triay mientras que lo mismo sucede con Bea González que asciende una posición y es quinta, posición que comparte con Claudia Fernández.
Estas clasificaciones será con las que arrancarán los jugadores la temporada 2026 donde de nuevo se espera un año apasionante de pádel con duras batallas para conquistar el número uno y que estará marcada por los múltiples cambios de pareja.
