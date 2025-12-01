Ranking Premier Padel: Así queda la clasificación después del Major de Acapulco

El Premier Padel GNP Acapulco Major, el vigesimoquinto torneo del año puntuable para el ranking FIP, llegó a su fin y Arturo Coello y Agustín Tapia se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para Bea González y Claudia Fernández.

La última actualización del ranking FIP queda ya prácticamente en anécdota puesto que los número uno están ya decididos antes de la disputa de las Tour Finals en Barcelona del 11 al 14 de diciembre.

De esta manera, Coello y Tapia cerrarán la temporada como líderes del ranking tras su triunfo en Acapulco mientras que Gemma Triay y Delfi Brea, pese a perder al fianl, ya se habían asegurado el primer puesto de la clasificación después de que Ari Sánchez y Paula Josemaría perdieran en octavos de final en Acapulco.

Así está el ranking FIP masculino después del Acapulco Major:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 20200 Arturo Coello (ESP): 20200 Alejandro Galán (ESP): 17110 Federico Chingotto (ARG): 17110 Juan Lebrón (ESP): 8535 Franco Stupaczuk (ARG): 7755 Jorge Nieto (ESP): 7710 Miguel Yanguas (ESP): 6480 Jon Sanz (ESP): 6360 Paquito Navarro (ARG): 6120

Así está el ranking FIP femenino después del Acapulco Major:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 18880 Delfina Brea (ARG): 18180 Ariana Sánchez (ESP): 15620 Paula Josemaría (ESP): 15620 Claudia Fernández (ESP): 13440 Beatriz González (ESP): 12140 Sofía Araújo (POR): 6990 Andrea Ustero (ESP): 6765 Marta Ortega (ESP): 6570 Tamara Icardo (ESP): 6320

La Race quedó definida en ambas categorías después de un torneo mexicano al rojo vivo para adjudicar las últimas plazas tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Finalmente Juan Tello se quedó fuera por muy poco mientras que la plaza 16ª, que cierra la clasificación se la quedó Javi Leal.

La clasificación final de la Race para disputar las Finals de Barcelona / SPORT.es

Los jugadores clasificados son: Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingotto, Franco Stupaczuk, Juan Lebrón, Coki Nieto, Mike Yanguas, Paquito Navarro,Leo Augsburger, Jon Sanz, Martín di Nenno, Lucas Bergamini, Fean Guerrero, Momo González y Javi Leal.

En mujeres, las 16 clasificadas son: Gemma Triay, Delfi Brea, Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González, Sofi Araújo, Andrea Ustero, Marta Ortega, Tamara Icardo, Ale Alonso, Claudia Jensen. Ale Salazar, Martina Calvo, Vero Virseda y Marina Guinart.

Las 16 clasificadas para las Barcelona Finals / SPORT.es

Marina Guinart disputará por primera vez en su carrera las Finals después de una gran temporada donde se ha consolidado entre las mejores jugadoras del planeta, sobre todo desde que se unió a Vero Virseda en septiembre habiendo conseguido siempre clasificarse para cuartos de final en todos los torneos Premier Padel

Marina y Vero estarán en las FInals de Barcelona / Premier Padel

Se da la circunstancia que todos los jugadores y las jugadoras podrán disputar el torneo de Barcelona, el que pone el colofón a la temporada, con sus parejas actuales al no quedar ningún jugador sin que su compañero se haya clasificado.

