Ranking Premier Padel: Así queda la clasificación después del Major de Acapulco
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del torneo mexicano donde Coello y Tapia así como González y Fernández se han proclamado campeones.
Angie F.G.
El Premier Padel GNP Acapulco Major, el vigesimoquinto torneo del año puntuable para el ranking FIP, llegó a su fin y Arturo Coello y Agustín Tapia se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para Bea González y Claudia Fernández.
La última actualización del ranking FIP queda ya prácticamente en anécdota puesto que los número uno están ya decididos antes de la disputa de las Tour Finals en Barcelona del 11 al 14 de diciembre.
De esta manera, Coello y Tapia cerrarán la temporada como líderes del ranking tras su triunfo en Acapulco mientras que Gemma Triay y Delfi Brea, pese a perder al fianl, ya se habían asegurado el primer puesto de la clasificación después de que Ari Sánchez y Paula Josemaría perdieran en octavos de final en Acapulco.
Así está el ranking FIP masculino después del Acapulco Major:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 20200
- Arturo Coello (ESP): 20200
- Alejandro Galán (ESP): 17110
- Federico Chingotto (ARG): 17110
- Juan Lebrón (ESP): 8535
- Franco Stupaczuk (ARG): 7755
- Jorge Nieto (ESP): 7710
- Miguel Yanguas (ESP): 6480
- Jon Sanz (ESP): 6360
- Paquito Navarro (ARG): 6120
Así está el ranking FIP femenino después del Acapulco Major:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 18880
- Delfina Brea (ARG): 18180
- Ariana Sánchez (ESP): 15620
- Paula Josemaría (ESP): 15620
- Claudia Fernández (ESP): 13440
- Beatriz González (ESP): 12140
- Sofía Araújo (POR): 6990
- Andrea Ustero (ESP): 6765
- Marta Ortega (ESP): 6570
- Tamara Icardo (ESP): 6320
La Race quedó definida en ambas categorías después de un torneo mexicano al rojo vivo para adjudicar las últimas plazas tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Finalmente Juan Tello se quedó fuera por muy poco mientras que la plaza 16ª, que cierra la clasificación se la quedó Javi Leal.
Los jugadores clasificados son: Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingotto, Franco Stupaczuk, Juan Lebrón, Coki Nieto, Mike Yanguas, Paquito Navarro,Leo Augsburger, Jon Sanz, Martín di Nenno, Lucas Bergamini, Fean Guerrero, Momo González y Javi Leal.
En mujeres, las 16 clasificadas son: Gemma Triay, Delfi Brea, Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González, Sofi Araújo, Andrea Ustero, Marta Ortega, Tamara Icardo, Ale Alonso, Claudia Jensen. Ale Salazar, Martina Calvo, Vero Virseda y Marina Guinart.
Marina Guinart disputará por primera vez en su carrera las Finals después de una gran temporada donde se ha consolidado entre las mejores jugadoras del planeta, sobre todo desde que se unió a Vero Virseda en septiembre habiendo conseguido siempre clasificarse para cuartos de final en todos los torneos Premier Padel
Se da la circunstancia que todos los jugadores y las jugadoras podrán disputar el torneo de Barcelona, el que pone el colofón a la temporada, con sus parejas actuales al no quedar ningún jugador sin que su compañero se haya clasificado.
