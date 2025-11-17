Ranking Premier Padel: Así queda la clasificación después del P1 de Dubai
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del torneo árabe donde Coello y Tapia así como González y Fernández se han proclamado campeones.
Angie F.G.
El Dubai Premier Padel P1, el vigesimocuarto torneo del año puntuable para el ranking FIP, llegó a su fin y Arturo Coello y Agustín Tapia se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para Bea González y Claudia Fernández.
La última actualización del ranking FIP ha reducido la distancia entre las parejas número uno Arturo Coello y Agustín Tapia en el cuadro masculino con respecto a Chingotto y Galán al defender los uno más puntos. Ha pasado de 7620 a 7140 puntos, sin embargo en la Race, que es más real para decidir el número uno a final de año, la distancia ha crecido y ha pasado de 1360 a 2160, siempre sumando los puntos de ambos jugadores de la pareja.
Gemma Triay y Delfi Brea fueron finalistas, pero Ari y Paula, sus perseguidoras, cayeron en semis, así que también se engrandece la distancia en la Race: de 1540 a 3500, una quimera para las número dos.
Así está el ranking FIP masculino después del Dubai P1:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 20200
- Arturo Coello (ESP): 20200
- Alejandro Galán (ESP): 16630
- Federico Chingotto (ARG): 16630
- Franco Stupaczuk (ARG): 8595
- Juan Lebrón (ESP): 8535
- Jorge Nieto (ESP): 7890
- Miguel Yanguas (ESP): 7500
- Jon Sanz (ESP): 5955
- Martín di Nenno (ARG): 5740
- Paquito Navarro (ARG): 5580
Así está el ranking FIP femenino después del Dubai P1:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 19680
- Delfina Brea (ARG): 17700
- Ariana Sánchez (ESP): 16160
- Paula Josemaría (ESP): 16160
- Claudia Fernández (ESP): 13440
- Beatriz González (ESP): 10860
- Sofía Araújo (POR): 8010
- Marta Ortega (ESP): 7590
- Andrea Ustero (ESP): 6765
- Tamara Icardo (ESP): 6500
También está al rojo vivo la Race en ambas categorías donde quedan definidos los 16 jugadores tanto en hombres como en mujeres que disputarán las Finals de Barcelona en el Palau Sant Jordi del 8 al 14 de diciembre.
Tras el Dubai P1 siguen teniendo asegurada su plaza ocho jugadores de categoría masculina y diez en categoría femenina. Así pues no son muchas ya las plazas que quedan libres para entrar en la lucha para poder ser Maestro o Maestra a final de año.
Los jugadores ya clasificados son: Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingotto, Franco Stupaczuk, Juan Lebrón, Coki Nieto y Mike Yanguas. En mujeres, tienen plaza segura Gemma Triay, Delfi Brea, Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González, Sofi Araújo, Martita Ortega, Andrea Ustero y Tamara Icardo.
La batalla por las plazas que quedan se prevé muy dura aunque ya no quedan tantos puntos en juego, pero la clasificación permanece muy apretada tanto en hombres como en mujeres. Ya solo quedan en juego el Major de Acapulco y las Barcelona Finals, al margen de los jugadores que juegan estamana el FIP Platinum de Veracruz.
