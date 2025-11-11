Ranking Premier Padel: Así queda la clasificación después del Mundial de Parejas de Kuwait

El FIP World Cup Pairs, el vigesimotercer torneo del año puntuable para el ranking FIP, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para Ari Sánchez y Paula Josemaría.

La última actualización del ranking FIP ha reducido distancias entre las parejas número uno Arturo Coello y Agustín Tapia en el cuadro masculino y Gemma Triay y Delfi Brea en el femenino, tras proclamarse en ambos casos campeones los número dos. De esta manera, la lucha por el número uno sigue al rojo vivo ya que los líderes de la clasificación han visto cómo se reducía su ventaja notablemente.

Destacar también que Martín di Nenno sale del Top 10 en beneficio de Pauito Navarro después de su buen papel en Kuwait junto a Jon Sanz donde llegaron a semifinales.

Así está el ranking FIP masculino después del FIP World Cup Pairs:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 20200 Arturo Coello (ESP): 20200 Alejandro Galán (ESP): 16390 Federico Chingotto (ARG): 16390 Franco Stupaczuk (ARG): 8835 Juan Lebrón (ESP): 8265 Miguel Yanguas (ESP): 8010 Jorge Nieto (ESP): 7980 Jon Sanz (ESP): 6045 Paquito Navarro (ARG): 5670 Martín di Nenno (ARG): 5650

En cuanto al ranking femenino, Gemma Triay se mantiene en el número uno pese a su derota en la final del Mundial de Parejas con el triunfo de Ari Sánchez y Paula Josemaría así que de nuevo el ranking se ajusta.

Así está el ranking FIP femenino después del FIP World Cup Pairs:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 19680 Delfina Brea (ARG): 17460 Ariana Sánchez (ESP): 17800 Paula Josemaría (ESP): 16800 Claudia Fernández (ESP): 13040 Beatriz González (ESP): 10220 Sofía Araújo (POR): 8010 Marta Ortega (ESP): 7770 Tamara Icardo (ESP): 6500 Andrea Ustero (ESP): 6435

También está al rojo vivo la Race en ambas categorías donde quedan definidos los 16 jugadores tanto en hombres como en mujeres que disputarán las Finals de Barcelona en el Palau Sant Jordi del 8 al 14 de diciembre.

Tras el Mundial por parejas siguen teniendo asegurada su plaza ocho jugadores de categoría masculina y diez en categoría femenina. Así pues no son muchas ya las plazas que quedan libres para entrar en la lucha para poder ser Maestro o Maestra a final de año.

Así está la Race masculina después del Mundial de Parejas / SPORT.es

Los jugadores ya clasificados son: Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingotto, Franco Stupaczuk, Juan Lebrón, Coki Nieto y Mike Yanguas. En mujeres, tienen plaza segura Gemma Triay, Delfi Brea, Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González, Sofi Araújo, Martita Ortega, Andrea Ustero y Tamara Icardo.

Así está la Race femenina después del Mundial de Parejas / SPORT.es

La batalla por las plazas que quedan se prevé muy dura ya que quedan todavía muchos puntos en juego y la clasificación permanece muy apretada tanto en hombres como en mujeres. Los cambios de pareja que se han producido en las últimas semanas podrían ser determinantes en un sentido o en otro. Quién dé con la tecla puede sumar muchos puntos y asegurarse las Finals, pero si se falla en el cambio de compañero o compañera y no llegan buenos resultados, Barcelona quedará lejos.

