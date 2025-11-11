Ranking Premier Padel: Así queda la clasificación después del Mundial de Parejas de Kuwait
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del torneo árabe donde Chingotto y Galán y Ari Sánchez y Paula Josemaría han reducido mucho la diferencia con los número uno con sus respectivos triunfos
Angie F.G.
El FIP World Cup Pairs, el vigesimotercer torneo del año puntuable para el ranking FIP, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para Ari Sánchez y Paula Josemaría.
La última actualización del ranking FIP ha reducido distancias entre las parejas número uno Arturo Coello y Agustín Tapia en el cuadro masculino y Gemma Triay y Delfi Brea en el femenino, tras proclamarse en ambos casos campeones los número dos. De esta manera, la lucha por el número uno sigue al rojo vivo ya que los líderes de la clasificación han visto cómo se reducía su ventaja notablemente.
Destacar también que Martín di Nenno sale del Top 10 en beneficio de Pauito Navarro después de su buen papel en Kuwait junto a Jon Sanz donde llegaron a semifinales.
Así está el ranking FIP masculino después del FIP World Cup Pairs:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 20200
- Arturo Coello (ESP): 20200
- Alejandro Galán (ESP): 16390
- Federico Chingotto (ARG): 16390
- Franco Stupaczuk (ARG): 8835
- Juan Lebrón (ESP): 8265
- Miguel Yanguas (ESP): 8010
- Jorge Nieto (ESP): 7980
- Jon Sanz (ESP): 6045
- Paquito Navarro (ARG): 5670
- Martín di Nenno (ARG): 5650
En cuanto al ranking femenino, Gemma Triay se mantiene en el número uno pese a su derota en la final del Mundial de Parejas con el triunfo de Ari Sánchez y Paula Josemaría así que de nuevo el ranking se ajusta.
Así está el ranking FIP femenino después del FIP World Cup Pairs:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 19680
- Delfina Brea (ARG): 17460
- Ariana Sánchez (ESP): 17800
- Paula Josemaría (ESP): 16800
- Claudia Fernández (ESP): 13040
- Beatriz González (ESP): 10220
- Sofía Araújo (POR): 8010
- Marta Ortega (ESP): 7770
- Tamara Icardo (ESP): 6500
- Andrea Ustero (ESP): 6435
También está al rojo vivo la Race en ambas categorías donde quedan definidos los 16 jugadores tanto en hombres como en mujeres que disputarán las Finals de Barcelona en el Palau Sant Jordi del 8 al 14 de diciembre.
Tras el Mundial por parejas siguen teniendo asegurada su plaza ocho jugadores de categoría masculina y diez en categoría femenina. Así pues no son muchas ya las plazas que quedan libres para entrar en la lucha para poder ser Maestro o Maestra a final de año.
Los jugadores ya clasificados son: Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingotto, Franco Stupaczuk, Juan Lebrón, Coki Nieto y Mike Yanguas. En mujeres, tienen plaza segura Gemma Triay, Delfi Brea, Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González, Sofi Araújo, Martita Ortega, Andrea Ustero y Tamara Icardo.
La batalla por las plazas que quedan se prevé muy dura ya que quedan todavía muchos puntos en juego y la clasificación permanece muy apretada tanto en hombres como en mujeres. Los cambios de pareja que se han producido en las últimas semanas podrían ser determinantes en un sentido o en otro. Quién dé con la tecla puede sumar muchos puntos y asegurarse las Finals, pero si se falla en el cambio de compañero o compañera y no llegan buenos resultados, Barcelona quedará lejos.
