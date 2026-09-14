Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del París Major Premier Padel 2026
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del décimoséptimo torneo de la temporada celebrado en París
Angie F.G.
El Alpine París Major Premier Padel, decimoséptimo torneo del año, llegó a su fin y Tapia y Coello se llevaron el título ante Chingotto y Galán en el cuadro masculino dando un golpe sobre la mesa en el ranking, mientras que en el femenino el triunfo fue para las número tres Andrea Ustero y Ari Sánchez quienes vencieron a Claudia Fernández y Martina Calvo en la final.
La última actualización del ranking FIP ha dejado cambios significativos en la clasificación. Ari Sánchez ya es tercera en el ranking FIP superando a Bea González y Paula Josemaría mientras que Martina Calvo asciende a la posición ocho tras llegar a la final de París. Por su parte, Claudia Jensen entra en el Top 10.
En hombres, Paquito navarro sigue su ascenso y ahora es séptimo en la clasificación mientras que Martín di Nenno se coloca undécimo. Jon Sanz entra en el Top 10 mientras que tanto Coki Nieto como Mike Yanguas bajan dos escalones y son noveno y duodécimo respectivamente.
Así está el ranking FIP masculino después del París Major:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 20526
- Arturo Coello (ESP): 20526
- Alejandro Galán (ESP): 18331
- Federico Chingotto (ARG): 18331
- Juan Lebrón (ESP): 8040
- Leo Augsburger (ARG): 7371
- Paquito Navarro (ESP): 6563
- Franco Stupaczuk (ARG): 6000
- Miguel Yanguas (ESP): 5953
- Jon Sanz (ESP): 5281
Así está el ranking FIP femenino después de `París Major:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 17046
- Delfina Brea (ARG): 17046
- Ariana Sánchez (ESP): 14071
- Beatriz González (ESP): 14043
- Paula Josemaría (ESP): 13931
- Claudia Fernández (ESP): 11843
- Andrea Ustero (ESP): 10531
- Martina Calvo (ESP): 7491
- Sofía Araújo (POR): 6631
- Claudia Jensen (ARG): 5766
Coello y Tapia se destacan
En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello siguen al frente de la clasificación ahora con más ventaja tras ganar la final de un Major con 2000 puntos en juego, mientras que Triay y Brea, pese a no jugar la final, amplían el margen con Bea y Paula en la carrera por el número uno al caer las españolas en cuartos
Coello y Tapia tienen ahora solo 1.270 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 2.820 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.
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