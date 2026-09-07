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Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Comunidad de Madrid P1 Premier Padel 2026

Así está el ranking de la FIP después de la disputa del décimosexto torneo de la temporada celebrado en Madrid

Los campeones del Comunidad de Madrid 2026

Los campeones del Comunidad de Madrid 2026 / Silvestre Szpylma/Premier Padel

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Angie F.G.

El Comunidad de Madrid Premier Padel, decimosexto torneo del año, llegó a su fin y Chingotto y Galán se llevaron el título ante Coki Nieto y Mike Yanguas en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número uno Gemma Triay y Delfi Brea quienes vencieron a Bea González y Paula Josemaría en la final.

La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio significativo en la clasificación como que Mike Yanguas supera a Franco Stupaczuk ocupando ahora la séptima posición mientras que en su caso, Jon Sanz y Fran Guerrero ascienden un puesto en la lista. En cuanto al ranking femenino, Paula Josemaría se coloca tercera superando a su compañera Bea González, que es ahora cuarta.

Así está el ranking FIP masculino después del Madrid P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

  1. Agustín Tapia (ARG): 20597
  2. Arturo Coello (ESP): 20597
  3. Alejandro Galán (ESP): 18374
  4. Federico Chingotto (ARG): 18374
  5. Juan Lebrón (ESP): 8040
  6. Leo Augsburger (ARG): 6754
  7. Miguel Yanguas (ESP): 6519
  8. Franco Stupaczuk (ARG): 6360
  9. Paquito Navarro (ESP): 5959
  10. Coki Nieto (ESP): 5499

Así está el ranking FIP femenino después de Madrid P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

  1. Gemma Triay (ESP): 18397
  2. Delfina Brea (ARG): 18397
  3. Paula Josemaría (ESP): 14334
  4. Beatriz González (ESP): 14069
  5. Ariana Sánchez (ESP): 12834
  6. Claudia Fernández (ESP): 11029
  7. Andrea Ustero (ESP): 9257
  8. Sofía Araújo (POR): 6644
  9. Martina Calvo (ESP): 6477
  10. Tamara Icardo (ESP): 6364

Se aprieta la Race masculina

En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello siguen al frente de la clasificación pero Chingotto y Galán recuperan el terreno perdido, mientras que Triay y Brea amplían el margen con Bea y Paula en la carrera por el número uno.

Coello y Tapia tienen ahora solo 470 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 2.460 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.

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