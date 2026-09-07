Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Comunidad de Madrid P1 Premier Padel 2026

El Comunidad de Madrid Premier Padel, decimosexto torneo del año, llegó a su fin y Chingotto y Galán se llevaron el título ante Coki Nieto y Mike Yanguas en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número uno Gemma Triay y Delfi Brea quienes vencieron a Bea González y Paula Josemaría en la final.

La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio significativo en la clasificación como que Mike Yanguas supera a Franco Stupaczuk ocupando ahora la séptima posición mientras que en su caso, Jon Sanz y Fran Guerrero ascienden un puesto en la lista. En cuanto al ranking femenino, Paula Josemaría se coloca tercera superando a su compañera Bea González, que es ahora cuarta.

Así está el ranking FIP masculino después del Madrid P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 20597 Arturo Coello (ESP): 20597 Alejandro Galán (ESP): 18374 Federico Chingotto (ARG): 18374 Juan Lebrón (ESP): 8040 Leo Augsburger (ARG): 6754 Miguel Yanguas (ESP): 6519 Franco Stupaczuk (ARG): 6360 Paquito Navarro (ESP): 5959 Coki Nieto (ESP): 5499

Así está el ranking FIP femenino después de Madrid P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 18397 Delfina Brea (ARG): 18397 Paula Josemaría (ESP): 14334 Beatriz González (ESP): 14069 Ariana Sánchez (ESP): 12834 Claudia Fernández (ESP): 11029 Andrea Ustero (ESP): 9257 Sofía Araújo (POR): 6644 Martina Calvo (ESP): 6477 Tamara Icardo (ESP): 6364

Se aprieta la Race masculina

En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello siguen al frente de la clasificación pero Chingotto y Galán recuperan el terreno perdido, mientras que Triay y Brea amplían el margen con Bea y Paula en la carrera por el número uno.

Coello y Tapia tienen ahora solo 470 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 2.460 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.

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