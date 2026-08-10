Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del London P1 Premier Padel 2026
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del décimoquinto torneo de la temporada celebrado en Londres
Angie F.G.
El London P1 Premier Padel, decimoquinto torneo del año, llegó a su fin y Coello y Tapia se llevaron el título ante Chingotto y Galán en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las jóvenes Martina Calvo y Claudia Fernández quienes dieron la sorpresa ganando a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea en la final convirtiéndose en la pareja más joven de la historia en ganar un torneo en la era moderna del pádel.
La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio significativo en la clasificación como el ascenso de Martina Calvo, que sube tres posiciones y se coloca en el Top 10, concretamente ya es la novena mejor jugadora del mundo.
Así está el ranking FIP masculino después del London P1:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 21123
- Arturo Coello (ESP): 21123
- Alejandro Galán (ESP): 17906
- Federico Chingotto (ARG): 17906
- Juan Lebrón (ESP): 8310
- Leo Augsburger (ARG): 7716
- Franco Stupaczuk (ARG): 6570
- Miguel Yanguas (ESP): 6381
- Paquito Navarro (ESP): 5971
- Coki Nieto (ESP): 5316
Así está el ranking FIP femenino después de London P1:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 18283
- Delfina Brea (ARG): 18283
- Beatriz González (ESP): 14571
- Paula Josemaría (ESP): 14086
- Ariana Sánchez (ESP): 12826
- Claudia Fernández (ESP): 11771
- Andrea Ustero (ESP): 9283
- Sofía Araújo (POR): 6876
- Martina Calvo (ESP): 6503
- Tamara Icardo (ESP): 6416
En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello siguen al frente de la clasificación ahora con más ventaja sobre Chingotto y Galán, mientras que Triay y Brea amplían el margen con Bea y Paula en la carrera por el número uno.
Coello y Tapia tienen ahora 1290 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 2.060 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.
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