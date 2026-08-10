Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del London P1 Premier Padel 2026

El London P1 Premier Padel, decimoquinto torneo del año, llegó a su fin y Coello y Tapia se llevaron el título ante Chingotto y Galán en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las jóvenes Martina Calvo y Claudia Fernández quienes dieron la sorpresa ganando a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea en la final convirtiéndose en la pareja más joven de la historia en ganar un torneo en la era moderna del pádel.

La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio significativo en la clasificación como el ascenso de Martina Calvo, que sube tres posiciones y se coloca en el Top 10, concretamente ya es la novena mejor jugadora del mundo.

Así está el ranking FIP masculino después del London P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 21123 Arturo Coello (ESP): 21123 Alejandro Galán (ESP): 17906 Federico Chingotto (ARG): 17906 Juan Lebrón (ESP): 8310 Leo Augsburger (ARG): 7716 Franco Stupaczuk (ARG): 6570 Miguel Yanguas (ESP): 6381 Paquito Navarro (ESP): 5971 Coki Nieto (ESP): 5316

Así está el ranking FIP femenino después de London P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 18283 Delfina Brea (ARG): 18283 Beatriz González (ESP): 14571 Paula Josemaría (ESP): 14086 Ariana Sánchez (ESP): 12826 Claudia Fernández (ESP): 11771 Andrea Ustero (ESP): 9283 Sofía Araújo (POR): 6876 Martina Calvo (ESP): 6503 Tamara Icardo (ESP): 6416

En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello siguen al frente de la clasificación ahora con más ventaja sobre Chingotto y Galán, mientras que Triay y Brea amplían el margen con Bea y Paula en la carrera por el número uno.

Coello y Tapia tienen ahora 1290 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 2.060 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.

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