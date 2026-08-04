Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Pretoria P1 Premier Padel 2026

El Pretoria P1 Premier Padel, décimocuarto torneo del año, llegó a su fin y Chingotto y Galán se llevaron el título ante Coello y Tapia en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número uno Gemma Triay y Delfi Brea quienes ganaron a Claudia Fernández y Martina Calvo, nueva pareja del circuito.

La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio significativo en la clasificación como el ascenso de Javi Leal a la posición 15 o la subida de Juanlu Esbrí y Sanyo Gutiérrez, que ascienden tres y cuatro posiciones respectivamente y ahora son el 23 y el 24 del ranking. También Jose Jiménez sube cuatro posiciones y entra en el Top 30 (29). No hay movimientos en el cuadro femenino.

Así está el ranking FIP masculino después del Pretoria P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 20554 Arturo Coello (ESP): 20554 Alejandro Galán (ESP): 17709 Federico Chingotto (ARG): 17709 Juan Lebrón (ESP): 8040 Leo Augsburger (ARG): 7459 Franco Stupaczuk (ARG): 6570 Miguel Yanguas (ESP): 6407 Paquito Navarro (ESP): 5727 Coki Nieto (ESP): 5207

Así está el ranking FIP femenino después de Pretoria P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 18186 Delfina Brea (ARG): 18186 Beatriz González (ESP): 14443 Paula Josemaría (ESP): 14231 Ariana Sánchez (ESP): 13151 Claudia Fernández (ESP): 10673 Andrea Ustero (ESP): 9296 Sofía Araújo (POR): 6991 Tamara Icardo (ESP): 6351 Marta Ortega (ESP): 5931

En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello siguen al frente de la clasificación pero Chingotto y Galán reducen diferencias, mientras que Triay y Brea amplían el margen con Bea y Paula en la carrera por el número uno.

Coello y Tapia tienen ahora 890 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 1.820 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.

Destacar en la Race masculina el ascenso de Sanyo de 10 posiciones mientras que Javi Leal ha subido ocho y Juanlu Esbrí cinco. En la femenina, Osoro es quien más ha subido con 11 posiciones.

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