Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Pretoria P1 Premier Padel 2026
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del décimocuarto torneo de la temporada celebrado en Pretoria
Angie F.G.
El Pretoria P1 Premier Padel, décimocuarto torneo del año, llegó a su fin y Chingotto y Galán se llevaron el título ante Coello y Tapia en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número uno Gemma Triay y Delfi Brea quienes ganaron a Claudia Fernández y Martina Calvo, nueva pareja del circuito.
La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio significativo en la clasificación como el ascenso de Javi Leal a la posición 15 o la subida de Juanlu Esbrí y Sanyo Gutiérrez, que ascienden tres y cuatro posiciones respectivamente y ahora son el 23 y el 24 del ranking. También Jose Jiménez sube cuatro posiciones y entra en el Top 30 (29). No hay movimientos en el cuadro femenino.
Así está el ranking FIP masculino después del Pretoria P1:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 20554
- Arturo Coello (ESP): 20554
- Alejandro Galán (ESP): 17709
- Federico Chingotto (ARG): 17709
- Juan Lebrón (ESP): 8040
- Leo Augsburger (ARG): 7459
- Franco Stupaczuk (ARG): 6570
- Miguel Yanguas (ESP): 6407
- Paquito Navarro (ESP): 5727
- Coki Nieto (ESP): 5207
Así está el ranking FIP femenino después de Pretoria P1:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 18186
- Delfina Brea (ARG): 18186
- Beatriz González (ESP): 14443
- Paula Josemaría (ESP): 14231
- Ariana Sánchez (ESP): 13151
- Claudia Fernández (ESP): 10673
- Andrea Ustero (ESP): 9296
- Sofía Araújo (POR): 6991
- Tamara Icardo (ESP): 6351
- Marta Ortega (ESP): 5931
En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello siguen al frente de la clasificación pero Chingotto y Galán reducen diferencias, mientras que Triay y Brea amplían el margen con Bea y Paula en la carrera por el número uno.
Coello y Tapia tienen ahora 890 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 1.820 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.
Destacar en la Race masculina el ascenso de Sanyo de 10 posiciones mientras que Javi Leal ha subido ocho y Juanlu Esbrí cinco. En la femenina, Osoro es quien más ha subido con 11 posiciones.
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