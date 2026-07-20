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Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Málaga P1 Premier Padel 2026

Así está el ranking de la FIP después de la disputa del décimotercer torneo de la temporada celebrado en Málaga

Coello y Tapia se mantienen al frente de la clasificación

Coello y Tapia se mantienen al frente de la clasificación / FIP

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Angie F.G.

El Málaga P1 Premier Padel, décimotercer torneo del año, llegó a su fin y Coello y Tapia se llevaron el título ante Juan Lebrón y Leo Augsburger en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número uno Gemma Triay y Delfi Brea quienes ganaron a Paula Josemaría y Bea González, quien no pudo reeditar corona en su tierra natal.

La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio curioso como que Franco Stupaczuk ha pasado por delante de su compañero Mike Yanguas tras caer en cuartos de final preciamente ante Paquito Navarro y Martín di Nienno. El andaluz es ahora noveno y el argentino undécimo tras su pase a semis. Coki Nieto desciende a la décima posición y Jon Sanz a la duodécima.

Así está el ranking FIP masculino después del Málaga P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

  1. Agustín Tapia (ARG): 21337
  2. Arturo Coello (ESP): 21337
  3. Alejandro Galán (ESP): 17394
  4. Federico Chingotto (ARG): 17394
  5. Juan Lebrón (ESP): 8220
  6. Leo Augsburger (ARG): 7484
  7. Franco Stupaczuk (ARG): 6840
  8. Miguel Yanguas (ESP): 6729
  9. Paquito Navarro (ESP): 5779
  10. Coki Nieto (ESP): 5574

Así está el ranking FIP femenino después de Málaga P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

  1. Gemma Triay (ESP): 18257
  2. Delfina Brea (ARG): 18257
  3. Beatriz González (ESP): 14469
  4. Paula Josemaría (ESP): 14274
  5. Ariana Sánchez (ESP): 13194
  6. Claudia Fernández (ESP): 10699
  7. Andrea Ustero (ESP): 9302
  8. Sofía Araújo (POR): 7004
  9. Tamara Icardo (ESP): 6364
  10. Marta Ortega (ESP): 5944

En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello siguen ampliando la ventaja respecto a Chingotto y Galán mientras que Triay y Brea se despegan de las número dos logando un balón de oxígeno en Málaga con su triunfo.

Coello y Tapia tienen ahora 1530 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 1180 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.

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