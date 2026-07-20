Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Málaga P1 Premier Padel 2026

El Málaga P1 Premier Padel, décimotercer torneo del año, llegó a su fin y Coello y Tapia se llevaron el título ante Juan Lebrón y Leo Augsburger en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número uno Gemma Triay y Delfi Brea quienes ganaron a Paula Josemaría y Bea González, quien no pudo reeditar corona en su tierra natal.

La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio curioso como que Franco Stupaczuk ha pasado por delante de su compañero Mike Yanguas tras caer en cuartos de final preciamente ante Paquito Navarro y Martín di Nienno. El andaluz es ahora noveno y el argentino undécimo tras su pase a semis. Coki Nieto desciende a la décima posición y Jon Sanz a la duodécima.

Así está el ranking FIP masculino después del Málaga P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 21337 Arturo Coello (ESP): 21337 Alejandro Galán (ESP): 17394 Federico Chingotto (ARG): 17394 Juan Lebrón (ESP): 8220 Leo Augsburger (ARG): 7484 Franco Stupaczuk (ARG): 6840 Miguel Yanguas (ESP): 6729 Paquito Navarro (ESP): 5779 Coki Nieto (ESP): 5574

Así está el ranking FIP femenino después de Málaga P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 18257 Delfina Brea (ARG): 18257 Beatriz González (ESP): 14469 Paula Josemaría (ESP): 14274 Ariana Sánchez (ESP): 13194 Claudia Fernández (ESP): 10699 Andrea Ustero (ESP): 9302 Sofía Araújo (POR): 7004 Tamara Icardo (ESP): 6364 Marta Ortega (ESP): 5944

En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello siguen ampliando la ventaja respecto a Chingotto y Galán mientras que Triay y Brea se despegan de las número dos logando un balón de oxígeno en Málaga con su triunfo.

Coello y Tapia tienen ahora 1530 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 1180 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.

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