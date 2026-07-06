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Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Burdeos P2 Premier Padel 2026

Así está el ranking de la FIP después de la disputa del duodécimo torneo de la temporada celebrado en Burdeos

Coello, Tapia, Icardo y Jensen, los campeones de Burdeos

Coello, Tapia, Icardo y Jensen, los campeones de Burdeos / Mariano Castro / PREMIER PADEL

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Angie F.G.

El Burdeos P2 Premier Padel, duodécimo torneo del año, llegó a su fin y Coello y Tapia se llevaron el título ante Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número cinco Tamara Icardo y Claudia Jensen quienes ganaron a Gemma Triay y Delfi Brea en el que es el primer título de ambas juntas en Premier Padel.

La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación masculina y ni en la femenina más allá de que Javi Leal, Edu Alonso y Lucas Campagnolo han ascendido un puesto mientrsa que Maxi Arci sigue escalando y ya es el 24 del mundo.

Así está el ranking FIP masculino después del Burdeos P2:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

  1. Agustín Tapia (ARG): 21480
  2. Arturo Coello (ESP): 21480
  3. Alejandro Galán (ESP): 17720
  4. Federico Chingotto (ARG): 17720
  5. Juan Lebrón (ESP): 7665
  6. Leo Augsburger (ARG): 7090
  7. Miguel Yanguas (ESP): 6960
  8. Franco Stupaczuk (ARG): 6840
  9. Coki Nieto (ESP): 5895
  10. Paquito Navarro (ESP): 5830

Así está el ranking FIP femenino después de Burdeos P2:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

  1. Gemma Triay (ESP): 17760
  2. Delfina Brea (ARG): 17760
  3. Beatriz González (ESP): 14920
  4. Paula Josemaría (ESP): 13940
  5. Ariana Sánchez (ESP): 13280
  6. Claudia Fernández (ESP): 11570
  7. Andrea Ustero (ESP): 9360
  8. Sofía Araújo (POR): 7030
  9. Tamara Icardo (ESP): 6810
  10. Marta Ortega (ESP): 6210

En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello siguen ampliando la ventaja respecto a Chingotto y Galán mientras que Triay y Brea ven como se les acercan peligrosamente Bea y Paula en la carrera por el número uno.

Coello y Tapia tienen ahora 890 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 780 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.

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