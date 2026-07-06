Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Burdeos P2 Premier Padel 2026

El Burdeos P2 Premier Padel, duodécimo torneo del año, llegó a su fin y Coello y Tapia se llevaron el título ante Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número cinco Tamara Icardo y Claudia Jensen quienes ganaron a Gemma Triay y Delfi Brea en el que es el primer título de ambas juntas en Premier Padel.

La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación masculina y ni en la femenina más allá de que Javi Leal, Edu Alonso y Lucas Campagnolo han ascendido un puesto mientrsa que Maxi Arci sigue escalando y ya es el 24 del mundo.

Así está el ranking FIP masculino después del Burdeos P2:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 21480 Arturo Coello (ESP): 21480 Alejandro Galán (ESP): 17720 Federico Chingotto (ARG): 17720 Juan Lebrón (ESP): 7665 Leo Augsburger (ARG): 7090 Miguel Yanguas (ESP): 6960 Franco Stupaczuk (ARG): 6840 Coki Nieto (ESP): 5895 Paquito Navarro (ESP): 5830

Así está el ranking FIP femenino después de Burdeos P2:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 17760 Delfina Brea (ARG): 17760 Beatriz González (ESP): 14920 Paula Josemaría (ESP): 13940 Ariana Sánchez (ESP): 13280 Claudia Fernández (ESP): 11570 Andrea Ustero (ESP): 9360 Sofía Araújo (POR): 7030 Tamara Icardo (ESP): 6810 Marta Ortega (ESP): 6210

En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello siguen ampliando la ventaja respecto a Chingotto y Galán mientras que Triay y Brea ven como se les acercan peligrosamente Bea y Paula en la carrera por el número uno.

Coello y Tapia tienen ahora 890 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 780 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.

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