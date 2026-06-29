Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Valladolid P2 Premier Padel 2026
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del undécimo torneo de la temporada celebrado en Valladolid
Angie F.G.
El Valladolid P2 Premier Padel, undécimo torneo del año, llegó a su fin y Coello y Tapia se llevaron el título ante Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Bea González y Paula Josemaría quienes ganaron a Ari Sánchez y Andrea Ustero en la que fue la primera final en la que se enfrentaban Paula y Ari tras separarse a finales de 2025.
La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación masculina y ni en la femenina más alla´de que Mika Yanguas a superados a su compañero Franco Stupaczuk siendo ahora séptimo el malagueño. En el ranking femenino, Nuria Rodríguez sube dos posiciones y ahora es la 25ª.
Así está el ranking FIP masculino después del Valladolid P2:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 21551
- Arturo Coello (ESP): 21551
- Alejandro Galán (ESP): 17763
- Federico Chingotto (ARG): 17763
- Juan Lebrón (ESP): 7620
- Leo Augsburger (ARG): 7103
- Miguel Yanguas (ESP): 6896
- Franco Stupaczuk (ARG): 6750
- Coki Nieto (ESP): 5921
- Paquito Navarro (ESP): 5856
Así está el ranking FIP femenino después de Valladolid P2:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 17651
- Delfina Brea (ARG): 17651
- Beatriz González (ESP): 14946
- Paula Josemaría (ESP): 13983
- Ariana Sánchez (ESP): 13323
- Claudia Fernández (ESP): 11686
- Andrea Ustero (ESP): 9780
- Sofía Araújo (POR): 7553
- Tamara Icardo (ESP): 6313
- Marta Ortega (ESP): 6223
En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello amplían la ventaja respecto a Chingotto y Galán mientras que Triay y Brea ven como se les acercan peligrosamente Bea y Paula en la carrera por el número uno.
Coello y Tapia tienen ahora 650 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 600 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.
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