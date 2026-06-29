Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Valladolid P2 Premier Padel 2026

El Valladolid P2 Premier Padel, undécimo torneo del año, llegó a su fin y Coello y Tapia se llevaron el título ante Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Bea González y Paula Josemaría quienes ganaron a Ari Sánchez y Andrea Ustero en la que fue la primera final en la que se enfrentaban Paula y Ari tras separarse a finales de 2025.

La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación masculina y ni en la femenina más alla´de que Mika Yanguas a superados a su compañero Franco Stupaczuk siendo ahora séptimo el malagueño. En el ranking femenino, Nuria Rodríguez sube dos posiciones y ahora es la 25ª.

Así está el ranking FIP masculino después del Valladolid P2:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 21551 Arturo Coello (ESP): 21551 Alejandro Galán (ESP): 17763 Federico Chingotto (ARG): 17763 Juan Lebrón (ESP): 7620 Leo Augsburger (ARG): 7103 Miguel Yanguas (ESP): 6896 Franco Stupaczuk (ARG): 6750 Coki Nieto (ESP): 5921 Paquito Navarro (ESP): 5856

Así está el ranking FIP femenino después de Valladolid P2:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 17651 Delfina Brea (ARG): 17651 Beatriz González (ESP): 14946 Paula Josemaría (ESP): 13983 Ariana Sánchez (ESP): 13323 Claudia Fernández (ESP): 11686 Andrea Ustero (ESP): 9780 Sofía Araújo (POR): 7553 Tamara Icardo (ESP): 6313 Marta Ortega (ESP): 6223

En cuanto a la Race 2026, Tapia y Coello amplían la ventaja respecto a Chingotto y Galán mientras que Triay y Brea ven como se les acercan peligrosamente Bea y Paula en la carrera por el número uno.

Coello y Tapia tienen ahora 650 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi suman 600 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.

Noticias relacionadas

Así está la Race tras el torneo de Valladolid / Premier Padel

Desde SPORT, te contamos toda la actualidad en el mundo del pádel a través de nuestros artículos, así como las crónicas de todos los partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.