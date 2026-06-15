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Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Valencia P1 Premier Padel 2026

Así está el ranking de la FIP después de la disputa del décimo torneo de la temporada celebrado en Valencia

Los campeones de Valencia Ari, Andrea, Agustín y Arturo

Los campeones de Valencia Ari, Andrea, Agustín y Arturo / Silvestre Szpylma/Premier Padel

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Angie F.G.

El Valencia P1 Premier Padel, décimo torneo del año, llegó a su fin y Coello y Tapia se llevaron el título ante Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número tres Ari Sánchez y Andrea Ustero que vencieron a las número cuatro, Sofi Araújo y Claudia Fernández en la que fue una final inédita en el circuito.

La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación masculina y ni en la femenina.

Así está el ranking FIP masculino después del Valencia P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

  1. Agustín Tapia (ARG): 21694
  2. Arturo Coello (ESP): 21694
  3. Alejandro Galán (ESP): 17669
  4. Federico Chingotto (ARG): 17669
  5. Juan Lebrón (ESP): 7800
  6. Leo Augsburger (ARG): 7039
  7. Franco Stupaczuk (ARG): 7020
  8. Miguel Yanguas (ESP): 6947
  9. Coki Nieto (ESP): 5972
  10. Paquito Navarro (ESP): 5907

Así está el ranking FIP femenino después de Valencia P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

  1. Gemma Triay (ESP): 17794
  2. Delfina Brea (ARG): 17794
  3. Beatriz González (ESP): 14757
  4. Paula Josemaría (ESP): 14069
  5. Ariana Sánchez (ESP): 13649
  6. Claudia Fernández (ESP): 12007
  7. Andrea Ustero (ESP): 9574
  8. Sofía Araújo (POR): 7579
  9. Tamara Icardo (ESP): 6339
  10. Marta Ortega (ESP): 6249

En cuanto a la Race 2026, tanto Tapia y Coello como Triay y Brea amplían la distancia respecto a sus perseguidores a los que superaron tras coronarse en el Italy Major.

Coello y Tapia tienen ahora 410 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi ya suman 1020 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.

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