Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Valencia P1 Premier Padel 2026

El Valencia P1 Premier Padel, décimo torneo del año, llegó a su fin y Coello y Tapia se llevaron el título ante Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número tres Ari Sánchez y Andrea Ustero que vencieron a las número cuatro, Sofi Araújo y Claudia Fernández en la que fue una final inédita en el circuito.

La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación masculina y ni en la femenina.

Así está el ranking FIP masculino después del Valencia P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 21694 Arturo Coello (ESP): 21694 Alejandro Galán (ESP): 17669 Federico Chingotto (ARG): 17669 Juan Lebrón (ESP): 7800 Leo Augsburger (ARG): 7039 Franco Stupaczuk (ARG): 7020 Miguel Yanguas (ESP): 6947 Coki Nieto (ESP): 5972 Paquito Navarro (ESP): 5907

Así está el ranking FIP femenino después de Valencia P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 17794 Delfina Brea (ARG): 17794 Beatriz González (ESP): 14757 Paula Josemaría (ESP): 14069 Ariana Sánchez (ESP): 13649 Claudia Fernández (ESP): 12007 Andrea Ustero (ESP): 9574 Sofía Araújo (POR): 7579 Tamara Icardo (ESP): 6339 Marta Ortega (ESP): 6249

En cuanto a la Race 2026, tanto Tapia y Coello como Triay y Brea amplían la distancia respecto a sus perseguidores a los que superaron tras coronarse en el Italy Major.

Coello y Tapia tienen ahora 410 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi ya suman 1020 puntos más que sus inmediatas perseguidoras.

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