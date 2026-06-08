Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Italy Major Premier Padel 2026

El Italy Major Premier Padel, noveno torneo del año, llegó a su fin y Coello y Tapia se llevaron el título ante Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número uno Gemma Triay y Delfi Brea que vencieron a las número dos, Paula Josemaría y Bea González rompiendo una racha de cinco finales perdidas de manera consecutiva ante las mismas rivales.

La última actualización del ranking FIP ha dejado cambios significativos en la clasificación masculina y en la femenina después de que se dieran algunas sorpresas. En hombres destaca la subida de Leo Augsburger que asciende a la sexta posición superando a Stupaczuk y Yanguas y también llama la atención el ascenso de tres posiciones de Lucas Campagnolo que se plantó a semis al lado de Momo González.

Así está el ranking FIP masculino después del Buenos Aires P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 21126 Arturo Coello (ESP): 21126 Alejandro Galán (ESP): 17291 Federico Chingotto (ARG): 17291 Juan Lebrón (ESP): 7440 Leo Augsburger (ARG): 6721 Franco Stupaczuk (ARG): 6750 Miguel Yanguas (ESP): 6703 Coki Nieto (ESP): 5543 Paquito Navarro (ESP): 5798

En cuanto a la categoría femenina, por encima de todo sobresale la escalada de Nuria Rodríguez, con nueve puestos y ya es la 25 del ranking mientras que su compañera Giulia Dal Pozzo ha subido 19 puestos (31) con las semifinales de Roma en su palmarés.

Así está el ranking FIP femenino después de Italy Major:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 17686 Delfina Brea (ARG): 17686 Beatriz González (ESP): 14693 Paula Josemaría (ESP): 14111 Ariana Sánchez (ESP): 12781 Claudia Fernández (ESP): 11523 Andrea Ustero (ESP): 8671 Sofía Araújo (POR): 7081 Tamara Icardo (ESP): 6261 Marta Ortega (ESP): 5991

En cuanto a la Race 2026, tanto Tapia y Coello como Triay y Brea recuperan la primera posición que habían cedido a sus inmediatos perseguidores tras sus largas rachas sin ganar títulos.

Coello y Tapia tienen ahora 10 puntos más que Galán y Chingotto en la Race 2026 mientras que Gemma y Delfi ya suman 840 puntos más que sus rivales.

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