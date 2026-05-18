Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Buenos Aires Premier Padel P1

El Buenos Aires Premier Padel P1, el octavo torneo del año, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título ante Coello y Tapia en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Paula Josemaría y Bea González que vencieron a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea siendo el quinto título de la extremeña y la andaluza desde que se unieron.

La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación masculina ni en la femenina salvo que Leo Augsburger asciende a la plaza ocho en detrimento de Paquito Navarro.

Así está el ranking FIP masculino después del Buenos Aires P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 21180 Arturo Coello (ESP): 21180 Alejandro Galán (ESP): 18820 Federico Chingotto (ARG): 18820 Juan Lebrón (ESP): 7665 Franco Stupaczuk (ARG): 7170 Miguel Yanguas (ESP): 6750 Leo Augsburger (ARG): 6475 Paquito Navarro (ESP): 6430 Coki Nieto (ESP): 5985

En cuanto a la categoría femenina, se mantiene el mismo ranking pero Bea y Paula reducen distancias respecto a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea.

Así está el ranking FIP femenino después de Buenos Aires P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 18260 Delfina Brea (ARG): 18260 Beatriz González (ESP): 15700 Paula Josemaría (ESP): 15540 Ariana Sánchez (ESP): 13820 Claudia Fernández (ESP): 12980 Andrea Ustero (ESP): 7760 Sofía Araújo (POR): 7120 Tamara Icardo (ESP): 6390 Marta Ortega (ESP): 6030

En cuanto a la Race 2026, tanto Chingotto y Galán como Bea González y Paula Josemaría siguen ampliando su ventaja al frente de la clasificación con respecto a las parejas número uno del ranking FIP.

Galán y Chingotto tienen ahora 790 puntos más que Coello y Tapia en la Race 2026 mientras que Bea y Paula ya suman 440 puntos más que sus rivales.

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