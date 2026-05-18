Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Buenos Aires Premier Padel P1
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del octavo torneo de la temporada celebrado en Buenos Aires
Angie F.G.
El Buenos Aires Premier Padel P1, el octavo torneo del año, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título ante Coello y Tapia en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Paula Josemaría y Bea González que vencieron a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea siendo el quinto título de la extremeña y la andaluza desde que se unieron.
La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación masculina ni en la femenina salvo que Leo Augsburger asciende a la plaza ocho en detrimento de Paquito Navarro.
Así está el ranking FIP masculino después del Buenos Aires P1:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 21180
- Arturo Coello (ESP): 21180
- Alejandro Galán (ESP): 18820
- Federico Chingotto (ARG): 18820
- Juan Lebrón (ESP): 7665
- Franco Stupaczuk (ARG): 7170
- Miguel Yanguas (ESP): 6750
- Leo Augsburger (ARG): 6475
- Paquito Navarro (ESP): 6430
- Coki Nieto (ESP): 5985
En cuanto a la categoría femenina, se mantiene el mismo ranking pero Bea y Paula reducen distancias respecto a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea.
Así está el ranking FIP femenino después de Buenos Aires P1:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 18260
- Delfina Brea (ARG): 18260
- Beatriz González (ESP): 15700
- Paula Josemaría (ESP): 15540
- Ariana Sánchez (ESP): 13820
- Claudia Fernández (ESP): 12980
- Andrea Ustero (ESP): 7760
- Sofía Araújo (POR): 7120
- Tamara Icardo (ESP): 6390
- Marta Ortega (ESP): 6030
En cuanto a la Race 2026, tanto Chingotto y Galán como Bea González y Paula Josemaría siguen ampliando su ventaja al frente de la clasificación con respecto a las parejas número uno del ranking FIP.
Galán y Chingotto tienen ahora 790 puntos más que Coello y Tapia en la Race 2026 mientras que Bea y Paula ya suman 440 puntos más que sus rivales.
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