Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Asunción Premier Padel P2
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del séptimo torneo de la temporada celebrado en Asunción
Angie F.G.
El Asunción Premier Padel P2, el séptimo torneo del año, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Paula Josemaría y Bea González que vencieron a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea siendo el cuarto título de la extremeña y la andaluza desde que se unieron.
La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación masculina ni en la femenina.
Así está el ranking FIP masculino después del Asunción P2:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 20940
- Arturo Coello (ESP): 20940
- Alejandro Galán (ESP): 18000
- Federico Chingotto (ARG): 18000
- Juan Lebrón (ESP): 7350
- Franco Stupaczuk (ARG): 6900
- Miguel Yanguas (ESP): 6480
- Paquito Navarro (ESP): 6295
- Leo Augsburger (ARG): 6205
- Coki Nieto (ESP): 5850
En cuanto a la categoría femenina, se mantiene el mismo ranking pero Bea y Paula reducen distancias respecto a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea.
Así está el ranking FIP femenino después de Asunción P2:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 17840
- Delfina Brea (ARG): 17840
- Beatriz González (ESP): 14880
- Paula Josemaría (ESP): 14720
- Ariana Sánchez (ESP): 13640
- Claudia Fernández (ESP): 12710
- Andrea Ustero (ESP): 7580
- Sofía Araújo (POR): 6850
- Tamara Icardo (ESP): 6300
- Marta Ortega (ESP): 5940
Si hay cambios importantes en la Race 2026. Si en el pasado torneo fueron Chingotto y Galán quienes lograban el sorpasso, en esta ocasión Bea González y Paula Josemaría han superado también a las número uno en la clasificación del año 2026 sumando 40 puntos más que Gemma Triay y Delfi Brea.
Galán y Chingotto tienen ahora 390 puntos más que Coello y Tapia en la Race 2026.
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