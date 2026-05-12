Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Asunción Premier Padel P2

El Asunción Premier Padel P2, el séptimo torneo del año, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Paula Josemaría y Bea González que vencieron a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea siendo el cuarto título de la extremeña y la andaluza desde que se unieron.

La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación masculina ni en la femenina.

Así está el ranking FIP masculino después del Asunción P2:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 20940 Arturo Coello (ESP): 20940 Alejandro Galán (ESP): 18000 Federico Chingotto (ARG): 18000 Juan Lebrón (ESP): 7350 Franco Stupaczuk (ARG): 6900 Miguel Yanguas (ESP): 6480 Paquito Navarro (ESP): 6295 Leo Augsburger (ARG): 6205 Coki Nieto (ESP): 5850

En cuanto a la categoría femenina, se mantiene el mismo ranking pero Bea y Paula reducen distancias respecto a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea.

Así está el ranking FIP femenino después de Asunción P2:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 17840 Delfina Brea (ARG): 17840 Beatriz González (ESP): 14880 Paula Josemaría (ESP): 14720 Ariana Sánchez (ESP): 13640 Claudia Fernández (ESP): 12710 Andrea Ustero (ESP): 7580 Sofía Araújo (POR): 6850 Tamara Icardo (ESP): 6300 Marta Ortega (ESP): 5940

Si hay cambios importantes en la Race 2026. Si en el pasado torneo fueron Chingotto y Galán quienes lograban el sorpasso, en esta ocasión Bea González y Paula Josemaría han superado también a las número uno en la clasificación del año 2026 sumando 40 puntos más que Gemma Triay y Delfi Brea.

Galán y Chingotto tienen ahora 390 puntos más que Coello y Tapia en la Race 2026.

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