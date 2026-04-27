Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Bruselas Premier Padel P2

El Bruselas Premier Padel P2, el sexto torneo del año, llegó a su fin y Juan Lebrón y Leo Augsburger se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Paula Josemaría y Bea González que vencieron a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea siendo el tercer título de la extremeña y la andaluza desde que se unieron.

La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio significativo en la clasificación en categoría masculina donde Juan Lebrón vuelve a sobrepasar a Franco Stupaczuk ascendiendo a la quinta posición. También su compañero Leo Augsburger sube una plaza y ya es el noveno mejor jugador del mundo.

Así está el ranking FIP masculino después del Bruselas P2:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 20670 Arturo Coello (ESP): 20670 Alejandro Galán (ESP): 17580 Federico Chingotto (ARG): 17580 Juan Lebrón (ESP): 7170 Franco Stupaczuk (ARG): 6855 Miguel Yanguas (ESP): 6435 Paquito Navarro (ESP): 6295 Leo Augsburger (ARG): 6115 Coki Nieto (ESP): 5782

En cuanto a la categoría femenina, se da la circunstancia de que Bea González sube dos posiciones y ya es tercera en detrimento de su compañera Paula Josemaría y de Ari Sánchez, que es ahora la quinta pala del mundo.

Así está el ranking FIP femenino después del Bruselas P2:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 17660 Delfina Brea (ARG): 17660 Beatriz González (ESP): 14370 Paula Josemaría (ESP): 14300 Ariana Sánchez (ESP): 13550 Claudia Fernández (ESP): 12620 Andrea Ustero (ESP): 7490 Sofía Araújo (POR): 6760 Tamara Icardo (ESP): 6300 Marta Ortega (ESP): 5640

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