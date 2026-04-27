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Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Bruselas Premier Padel P2

Así está el ranking de la FIP después de la disputa del sexto torneo de la temporada celebrado en Bruselas

Lebrón y Augsburger ascienden en el ranking tras ganar el título en Bruselas

Lebrón y Augsburger ascienden en el ranking tras ganar el título en Bruselas / Premier Padel

Angie F.G.

El Bruselas Premier Padel P2, el sexto torneo del año, llegó a su fin y Juan Lebrón y Leo Augsburger se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Paula Josemaría y Bea González que vencieron a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea siendo el tercer título de la extremeña y la andaluza desde que se unieron.

La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio significativo en la clasificación en categoría masculina donde Juan Lebrón vuelve a sobrepasar a Franco Stupaczuk ascendiendo a la quinta posición. También su compañero Leo Augsburger sube una plaza y ya es el noveno mejor jugador del mundo.

Así está el ranking FIP masculino después del Bruselas P2:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

  1. Agustín Tapia (ARG): 20670
  2. Arturo Coello (ESP): 20670
  3. Alejandro Galán (ESP): 17580
  4. Federico Chingotto (ARG): 17580
  5. Juan Lebrón (ESP): 7170
  6. Franco Stupaczuk (ARG): 6855
  7. Miguel Yanguas (ESP): 6435
  8. Paquito Navarro (ESP): 6295
  9. Leo Augsburger (ARG): 6115
  10. Coki Nieto (ESP): 5782

En cuanto a la categoría femenina, se da la circunstancia de que Bea González sube dos posiciones y ya es tercera en detrimento de su compañera Paula Josemaría y de Ari Sánchez, que es ahora la quinta pala del mundo.

Así está el ranking FIP femenino después del Bruselas P2:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

  1. Gemma Triay (ESP): 17660
  2. Delfina Brea (ARG): 17660
  3. Beatriz González (ESP): 14370
  4. Paula Josemaría (ESP): 14300
  5. Ariana Sánchez (ESP): 13550
  6. Claudia Fernández (ESP): 12620
  7. Andrea Ustero (ESP): 7490
  8. Sofía Araújo (POR): 6760
  9. Tamara Icardo (ESP): 6300
  10. Marta Ortega (ESP): 5640

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