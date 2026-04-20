Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del NewGiza Premier Padel P2
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del quinto torneo de la temporada celebrado en NewGiza
Angie F.G.
El NewGiza Premier Padel P2, el quinto torneo del año, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Paula Josemaría y Bea González que vencieron a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea siendo el segundo título de la extremeña y la andaluza desde que se unieron.
La última actualización del ranking FIP ha dejado cambios significativos en la clasificación en categoría masculina donde Franco Stupaczuk ha ascendido a la quinta posición en detrimento de Juan Lebrón y Paquito Navarro.
Así está el ranking FIP masculino después del NewGiza P2:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 20910
- Arturo Coello (ESP): 20910
- Alejandro Galán (ESP): 17760
- Federico Chingotto (ARG): 17760
- Franco Stupaczuk (ARG): 6675
- Juan Lebrón (ESP): 6660
- Paquito Navarro (ESP): 6385
- Miguel Yanguas (ESP): 6345
- Coki Nieto (ESP): 5782
- Leo Augsburger (ARG): 5605
En cuanto a la categoría femenina, Paula Josemaría asciende a la tercera posición superando a Ari Sánchez, su ex compañera.
Así está el ranking FIP femenino después del NewGiza P2:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 17.660
- Delfina Brea (ARG): 17.660
- Paula Josemaría (ESP): 14330
- Ariana Sánchez (ESP): 14060
- Beatriz González (ESP): 13950
- Claudia Fernández (ESP): 12620
- Andrea Ustero (ESP): 7490
- Sofía Araújo (POR): 6670
- Tamara Icardo (ESP): 6210
- Marta Ortega (ESP): 5895
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