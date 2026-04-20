Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del NewGiza Premier Padel P2

El NewGiza Premier Padel P2, el quinto torneo del año, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Paula Josemaría y Bea González que vencieron a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea siendo el segundo título de la extremeña y la andaluza desde que se unieron.

La última actualización del ranking FIP ha dejado cambios significativos en la clasificación en categoría masculina donde Franco Stupaczuk ha ascendido a la quinta posición en detrimento de Juan Lebrón y Paquito Navarro.

Así está el ranking FIP masculino después del NewGiza P2:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 20910 Arturo Coello (ESP): 20910 Alejandro Galán (ESP): 17760 Federico Chingotto (ARG): 17760 Franco Stupaczuk (ARG): 6675 Juan Lebrón (ESP): 6660 Paquito Navarro (ESP): 6385 Miguel Yanguas (ESP): 6345 Coki Nieto (ESP): 5782 Leo Augsburger (ARG): 5605

En cuanto a la categoría femenina, Paula Josemaría asciende a la tercera posición superando a Ari Sánchez, su ex compañera.

Así está el ranking FIP femenino después del NewGiza P2:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 17.660 Delfina Brea (ARG): 17.660 Paula Josemaría (ESP): 14330 Ariana Sánchez (ESP): 14060 Beatriz González (ESP): 13950 Claudia Fernández (ESP): 12620 Andrea Ustero (ESP): 7490 Sofía Araújo (POR): 6670 Tamara Icardo (ESP): 6210 Marta Ortega (ESP): 5895

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