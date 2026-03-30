Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Miami Premier Padel P1
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del cuarto torneo de la temporada celebrado en Miami
Angie F.G.
El Miami Premier Padel P1, el cuarto torneo del año, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Paula Josemaría y Bea González que vencieron a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, pareja uno, siendo el primer título de la d¡extremeña y la andaluza desde que se unieron.
La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación en categoría masculina donde prácticamente se mantienen las mismas distancias entre los juagdores.
Destacar que Paquito Navarro asciende a la sexta posición en detrimento de Franco Stupaczuk, que desciende a la séptima.
Así está el ranking FIP masculino después del Miami P1:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 20910
- Arturo Coello (ESP): 20910
- Alejandro Galán (ESP): 17340
- Federico Chingotto (ARG): 17340
- Juan Lebrón (ESP): 6615
- Paquito Navarro (ESP): 6340
- Franco Stupaczuk (ARG): 6315
- Miguel Yanguas (ESP): 6030
- Coki Nieto (ESP): 5624
- Leo Augsburger (ARG): 5605
En el ranking femenino tampoco hay un gran movimiento, auqnue Paula Josemaría y Bea González suman puntos que les ayudan a acercarse a las posiciones más altas.
Así está el ranking FIP femenino después del Miami P1:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 17.300
- Delfina Brea (ARG): 17.300
- Ariana Sánchez (ESP): 13970
- Paula Josemaría (ESP): 13880
- Beatriz González (ESP): 13350
- Claudia Fernández (ESP): 12530
- Andrea Ustero (ESP): 7355
- Sofía Araújo (POR): 6625
- Tamara Icardo (ESP): 6210
- Marta Ortega (ESP): 5760
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