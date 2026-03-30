Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Miami Premier Padel P1

El Miami Premier Padel P1, el cuarto torneo del año, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número dos Paula Josemaría y Bea González que vencieron a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, pareja uno, siendo el primer título de la d¡extremeña y la andaluza desde que se unieron.

La última actualización del ranking FIP no ha dejado cambios significativos en la clasificación en categoría masculina donde prácticamente se mantienen las mismas distancias entre los juagdores.

Destacar que Paquito Navarro asciende a la sexta posición en detrimento de Franco Stupaczuk, que desciende a la séptima.

Así está el ranking FIP masculino después del Miami P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 20910 Arturo Coello (ESP): 20910 Alejandro Galán (ESP): 17340 Federico Chingotto (ARG): 17340 Juan Lebrón (ESP): 6615 Paquito Navarro (ESP): 6340 Franco Stupaczuk (ARG): 6315 Miguel Yanguas (ESP): 6030 Coki Nieto (ESP): 5624 Leo Augsburger (ARG): 5605

En el ranking femenino tampoco hay un gran movimiento, auqnue Paula Josemaría y Bea González suman puntos que les ayudan a acercarse a las posiciones más altas.

Así está el ranking FIP femenino después del Miami P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 17.300 Delfina Brea (ARG): 17.300 Ariana Sánchez (ESP): 13970 Paula Josemaría (ESP): 13880 Beatriz González (ESP): 13350 Claudia Fernández (ESP): 12530 Andrea Ustero (ESP): 7355 Sofía Araújo (POR): 6625 Tamara Icardo (ESP): 6210 Marta Ortega (ESP): 5760

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