Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça ChampionsVolta CatalunyaClasificación Volta CatalunyaEtapa 2 Volta CatalunyaIturraldeGonzalo BernardosBartomeuCamiseta Barça RonaldinhoAlcarazGuardiolaCTA Madrid - AtléticoEtapas Volta a CatalunyaMarch MadnessCubarsíPepe MelSimeoneCuándo juega AlcarazClasificación MotoGPClasificación Liga sin VARPenalti LamineEspaña parón de seleccionesPróximo partido BarcelonaOctavos Miami OpenRanking ATPPaco GonzálezJoan Garcia
instagramlinkedin

Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Cancún Premier Padel P2

Así está el ranking de la FIP después de la disputa del stercer torneo de la temporada celebrado en Cancún

Los campeones del P2 de Cancún siguen liderando el ranking

Los campeones del P2 de Cancún siguen liderando el ranking / Premier Padel

Angie F.G.

El Cancún Premier Padel P2, el tercer torneo del año, llegó a su fin y Agustín Tapia y Arturo Coello se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número uno Gemma Triay y Delfi Brea que vencieron a las número dos, Bea González y Paula Josemaría, pareja dos, que llegó a su primera final de la temporada.

La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio destacado como el ascenso de Leo Augsburger a la posición 10 en detrimento de Jon Sanz tras plantarse a la final. Destacan también los ascensos de Alex Arroyo y Tolito Aguirre que suben tres posiciones tras alcanzar las semifinales en el P2 mexicano mientras que Sanyo Gutiérrez escala un puesto y Gonza Alfonso dos tras estar también en semis en Cancún.

Los número uno agrandan su distancia respecto a los número dos, Chingotto y Galán, que cayeron contra pronóstico en cuartos de final.

Así está el ranking FIP masculino después del Cancún P2:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

  1. Agustín Tapia (ARG): 20400
  2. Arturo Coello (ESP): 20400
  3. Alejandro Galán (ESP): 17340
  4. Federico Chingotto (ARG): 17340
  5. Juan Lebrón (ESP): 6855
  6. Franco Stupaczuk (ARG): 6555
  7. Paquito Navarro (ESP): 6250
  8. Miguel Yanguas (ESP): 6030
  9. Coki Nieto (ESP): 5804
  10. Leo Augsburger (ARG): 5425

En el ranking femenino, Gemma Triay y Delfi Brea, tras conseguir el segundo título del año, mantienen las diferencias con sus perseguidoras, aunque la disputa de la final ante Bea González y Paula Josemaría podría significar la fuerte irrupción de esta pareja dos que tiene ganas de competir la cima a las líderes. Precisamente Bea alcanza la quinta posición superando a Claudia Fernández, que desciende a la sexta posición.

Así está el ranking FIP femenino después del Cancún P2:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

  1. Gemma Triay (ESP): 17.300
  2. Delfina Brea (ARG): 17.300
  3. Ariana Sánchez (ESP): 14210
  4. Paula Josemaría (ESP): 13480
  5. Beatriz González (ESP): 12710
  6. Claudia Fernández (ESP): 12530
  7. Andrea Ustero (ESP): 7355
  8. Sofía Araújo (POR): 6355
  9. Tamara Icardo (ESP): 6230
  10. Marta Ortega (ESP): 5670

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos toda la actualidad en el mundo del pádel a través de nuestros artículos, así como las crónicas de todos los partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.

TEMAS