Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Cancún Premier Padel P2

El Cancún Premier Padel P2, el tercer torneo del año, llegó a su fin y Agustín Tapia y Arturo Coello se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número uno Gemma Triay y Delfi Brea que vencieron a las número dos, Bea González y Paula Josemaría, pareja dos, que llegó a su primera final de la temporada.

La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio destacado como el ascenso de Leo Augsburger a la posición 10 en detrimento de Jon Sanz tras plantarse a la final. Destacan también los ascensos de Alex Arroyo y Tolito Aguirre que suben tres posiciones tras alcanzar las semifinales en el P2 mexicano mientras que Sanyo Gutiérrez escala un puesto y Gonza Alfonso dos tras estar también en semis en Cancún.

Los número uno agrandan su distancia respecto a los número dos, Chingotto y Galán, que cayeron contra pronóstico en cuartos de final.

Así está el ranking FIP masculino después del Cancún P2:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 20400 Arturo Coello (ESP): 20400 Alejandro Galán (ESP): 17340 Federico Chingotto (ARG): 17340 Juan Lebrón (ESP): 6855 Franco Stupaczuk (ARG): 6555 Paquito Navarro (ESP): 6250 Miguel Yanguas (ESP): 6030 Coki Nieto (ESP): 5804 Leo Augsburger (ARG): 5425

En el ranking femenino, Gemma Triay y Delfi Brea, tras conseguir el segundo título del año, mantienen las diferencias con sus perseguidoras, aunque la disputa de la final ante Bea González y Paula Josemaría podría significar la fuerte irrupción de esta pareja dos que tiene ganas de competir la cima a las líderes. Precisamente Bea alcanza la quinta posición superando a Claudia Fernández, que desciende a la sexta posición.

Así está el ranking FIP femenino después del Cancún P2:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 17.300 Delfina Brea (ARG): 17.300 Ariana Sánchez (ESP): 14210 Paula Josemaría (ESP): 13480 Beatriz González (ESP): 12710 Claudia Fernández (ESP): 12530 Andrea Ustero (ESP): 7355 Sofía Araújo (POR): 6355 Tamara Icardo (ESP): 6230 Marta Ortega (ESP): 5670

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